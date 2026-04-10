El famoso YouTuber Zazza el Italiano, acusado gravemente de exponer a una familia y causar su asesinato tras visitar una favela en Brasil

La figura de Federico Zompicchiatti, conocido en redes como Zazza el Italiano, se ha situado en el centro del foco mediático en las últimas horas tras una polémica que ha escalado rápidamente desde redes sociales hasta distintos medios digitales, en la que, varias versiones, acusan al 'influencer' de exponer a una familia en Brasil que, según las mismas, habría sido asesiada después de la publicación de un polémico contenido.