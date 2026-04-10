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El famoso YouTuber Zazza el Italiano, acusado gravemente de exponer a una familia y causar su asesinato tras visitar una favela en Brasil

El famoso YouTuber Zazza el Italiano, acusado gravemente de exponer a una familia y causar su asesinato tras visitar una favela en Brasil

La figura de Federico Zompicchiatti, conocido en redes como Zazza el Italiano, se ha situado en el centro del foco mediático en las últimas horas tras una polémica que ha escalado rápidamente desde redes sociales hasta distintos medios digitales, en la que, varias versiones, acusan al 'influencer' de exponer a una familia en Brasil que, según las mismas, habría sido asesiada después de la publicación de un polémico contenido.

| etiquetas: zazza , asesino
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16 comentarios
29 6 0 K 709 actualidad
Comentarios destacados:      
Delay #6 Delay
Fue a Brasil y contrató un guía autorizado por las bandas para que le acompañase en la visita a una favela. El tipo, que tenía una hija de 6 años, le indicaba cuándo podía grabar y cuando no, pero Zazza sacaba la cámara a escondidas y grababa en cuanto se descuidaba. Se dan cuenta algunos de la favela y lo hacen saber. A los días, y ya de vuelta en su país, a Zazza le llama el guía llorando, que no saque el vídeo por favor, que van a matarle a él y a su hija si lo hace. Zazza le dice que no

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13 K 121
#8 Mesopotámico *
#6 El video mas entero que hay es este, que es una reacción de una reacción, los ha borrado porque ha visto que se le cae todo www.youtube.com/watch?v=cuB5IwRD9Wg&t=1364s
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Delay #13 Delay
#8 Alguien lo ha subido de nuevo: youtu.be/XERBV_1blbQ?is=xgfZ6hsvnzNIhEH9
1 K 29
#1 Mesopotámico
La historia esta es una chungada pero de lo mas grande que he visto/leido, condenó a muerte a una familia, ahora todos muertos por un puto video en youtube
6 K 64
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Y será el más visto por ello, y el que mas pasta le de.
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#9 Mesopotámico
#5 Lo ha borrado
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Supercinexin #11 Supercinexin
#1 Recuerdo perfectamente un programa de Callejeros o similar, de la televisión de verdad y no YouTube, donde los subnormales del programa se metían en una barriada de gitanos de la droga, llamaban a una puerta y salía un gitano y empezaban a entrevistarlo preguntándole de todo, que si drogas que si armas que si quién ha matado a Fulano... y pese a que el tío no les decía nada ni tenía nada que ver con ellos, empezaban a congregarse en su puerta el resto de gitanos y a gritarle y amenazarle…   » ver todo el comentario
4 K 42
Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
#11 supongo que es sarcasmo ¿no?
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
A los días, y ya de vuelta en su país, a Zazza le llama el guía llorando, que no saque el vídeo por favor, que van a matarle a él y a su hija si lo hace. Zazza le dice que no lo hará, pero le engaña. Sube el vídeo completo, porque "yo es que me dedico a esto". Y también saca en el vídeo imágenes del tipo y a la niña, sin pixelar, diciendo "si los matan, así ya sabe la policía por donde tiene que investigar".
3 K 53
Fumanchu #12 Fumanchu
Zazza el nuevo genio de la pornomiseria.
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Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Luego lo de bukele nos parece demasiado…
1 K 23
#3 txepel *
1- Pereza de noticias redactadas por IA que tienes que leerte siete párrafos de paja para llegar a algo no incluido ya en la entradilla.
2- Atufa a bulo promovido por el propio tío para vender morbo.
3- A ver si hay suerte y la próxima le disparan a él de verdad. Qué empacho de gremio.
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#7 Mesopotámico
#3 Ni puta idea del tema
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Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
El Zaza este sera un hijo de puta pero a quienes han perpetrado el crimen habria que ponerlos a sufrir un infierno en la tierra en la carcel, y la culpa la tiene el estado brasileño por permitir esas zonas donde impera la ley de los criminales. No les costaria nada entrar a sangre y fuego y hacer limpia, pero no la hacen
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javibaz #14 javibaz
#10 tendrás que ir a enseñarles.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial
#14 "Si quieren ayuda, que la pidan" como dijo el gran lider
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menéame