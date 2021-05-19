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Pedro Sánchez defiende la idea de crear un ejército europeo conjunto: 'Incluso mañana si es necesario'
Además, durante su intervención, el socialista ha abogado por el europeísmo, un sentimiento que según él se encuentra bastante presente entre los españoles.
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pedro sánchez
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relacionadas
#13
jorgeesc
Y no me parece mal, pero quitándole el mando a la Úrsula y a Alemania, que estos HDP nos llevan a luchar a favor de Israel
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#8
jonolulu
En política exterior está llevando una posición bastante digna, pero esta era la legislatura de la vivienda
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#25
frankiegth
*
#8
. Todo el mundo está viendo como está quedando el parque de vivienda en Gaza, en Irán y en el Líbano. Me temo que va a tratarse de un tema de prioridades porque de poco sirve tener techo si te lo tirán encima.
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#3
antesdarle
Si es de los mejores presidentes en la actualidad se dice y no pasa nada.
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#5
u_1cualquiera
aun crean antes un ejército común que una fiscalidad común.
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#9
La_Conquista_Del_Mundo
#5
Cae dentro de lo posible, si.
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#10
angelitoMagno
#5
Si, bastante probable. Es mucho más sencillo crear un ejército común aportando tropas como ya se hace con la ONU o la OTAN, que unificar los sistemas fiscales.
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#4
pax0r
www.elindependiente.com/espana/2021/05/19/hemeroteca-cuando-pedro-sanc
Pero no decia que el ministerio de defensa sobra?
otro cambio de opinión..
5
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#11
angelitoMagno
#4
En 2014 EEUU no era una amenaza para Europa.
¿Tu nunca has cambiado de opinión de nada en más de 10 años?
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#12
pax0r
#11
claro que si, antes votaba a podemos y ahora soy facha
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#19
VFR
#12
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#15
Garbns
*
#11
porque todos sabemos que EEUU es la única potencia que puede suponer alguna amenaza a europa, en ningún momento del futuro puede pasar lo mismo con rusia, china, Marruecos, Andorra... Verdad? Decir que el ministerio de defensa sobra era una gilipollez hace 10 años, me alegro que se vayan dando cuenta
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#7
Adam22
Le está cogiendo gustillo a estar en el centro de la política internacional. Y debo reconocer por cosas lógicas y de acuerdo a los intereses de España, sin querer ponerme muy fanboy del PSOE.
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#6
Kantinero
Perro, no te pases, como esto siga así hasta los británicos van a querer desBrexitarse, aunque para ello tengan que conducir por el carril
correcto
De paso podíamos expulsar a Hungría y a murcianos y madrileños
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#21
VFR
#6
de hecho expulsar a prácticamente toda España si hay que expulsar las comunidades en que gobierna el PP
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#22
Kantinero
#21
No, solo esas y los que votaron a Mazón, además que sean anexionadas a Gibraltar que le gusta mucho a la Espe
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11
#2
estemenda
*
No va a haber otro remedio, me temo, aunque me pregunto cómo van a hacer para conseguir los soldados necesarios.
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#20
Dramaba
#2
Pagando decentemente, claro.
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69
#24
estemenda
#20
Para ser tentador debería ser ya indecente, vamos
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#27
ur_quan_master
#2
igual que se consiguen profesores o bomberos.
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#1
Estoeslaostia
Este chico al final ya verás.
La va a liar.
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#26
ur_quan_master
#1
ojalá!
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#16
DrEvil
Hasta un reloj estropeado acierta dos veces al día.
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#18
VFR
no era no a la guerra?
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#17
tierramar
*
La amenaza del mundo son EEUU e Israel, España no puede competir con dichos ejercitos ni en 100 años, sería un despilfarro de nuestro dinero, a costa de recortes en servicios basicos que necesitamos. Sanchez es muy buen actor, un encantador de serpientes, le creo capaz de convencer a la población a entregarse como carne de cañon. El PPSOE serían capaces de reponer la mili y utilizarnos como carne de cañón
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#23
josde
#17
Pero Europa si puede defenderse de esos dos que dices.
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20
#14
tierramar
*
Este es capaz de engañar al personal, para reponer la mili y utilizar a la juventud como carne de cañon. El negocio de armas al que destina un 6% del PIB necesita carne de cañon. Y su amigo Zelensky , al que ha regalado mil millones, también necesita carne de cañon, el negocio tiene que continuar.
www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
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K
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menéame
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Pero no decia que el ministerio de defensa sobra?
otro cambio de opinión..
¿Tu nunca has cambiado de opinión de nada en más de 10 años?
De paso podíamos expulsar a Hungría y a murcianos y madrileños
La va a liar.