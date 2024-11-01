Feijóo vuelve a superarse, ahora con sus críticas a Sánchez por cambiar el colchón al llegar a la Moncloa: "El que le monta los discursos es su peor enemigo"

"La primera promesa de Sánchez fue cambiar el colchón de la Moncloa […] Qué gran resumen. Siempre su confort por delante del bien común". Estas son las palabras pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo este miércoles durante un acto del PP que están recorriendo las redes sociales ante el pasmo general.
| etiquetas: feijóo , sánchez , críticas , colchón
Es un tema de higiene directamente, a saber lo que se puede pegar...
Solo por eso, ya hay que cambiarlo, como bien dice #6
El problema no es equivocarse es que cuando la realidad te marca los errores tu seguir creyendo que son enormes aciertos.
Pues qué asco.