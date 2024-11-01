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Feijóo vuelve a superarse, ahora con sus críticas a Sánchez por cambiar el colchón al llegar a la Moncloa: "El que le monta los discursos es su peor enemigo"

Feijóo vuelve a superarse, ahora con sus críticas a Sánchez por cambiar el colchón al llegar a la Moncloa: "El que le monta los discursos es su peor enemigo"

"La primera promesa de Sánchez fue cambiar el colchón de la Moncloa […] Qué gran resumen. Siempre su confort por delante del bien común". Estas son las palabras pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo este miércoles durante un acto del PP que están recorriendo las redes sociales ante el pasmo general.

| etiquetas: feijóo , sánchez , críticas , colchón
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Feijóo el nivel político y la utilidad de un cactus antirradiación
4 K 61
#4 konde1313
Y cuando crees que ya no puede ser más tonto… siempre vuelve a superarse. La imbecilidad de este ser no tiene fondo.
5 K 49
XtrMnIO #3 XtrMnIO
A mi me daría un asco enorme dormir en el mismo colchón que haya usado M. Rajoy.

Es un tema de higiene directamente, a saber lo que se puede pegar...
2 K 27
josde #6 josde
#3 Desde luego algo bueno no se puede pegar, viendo sus gustos sexuales.
1 K 31
Asimismov #14 Asimismov *
#3 Sabiduría popular: dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición.
Solo por eso, ya hay que cambiarlo, como bien dice #6
0 K 12
DORO.C #5 DORO.C
Frijolito es subnormal. :palm:
2 K 24
Bonzaitrax #7 Bonzaitrax
Los polvos blancos que le pasa su amigo Marcial Dorado, han venido con premio xD . Eso o que es simplemente subnormal, pero con avaricia :palm:
1 K 23
Dragstat #8 Dragstat *
Esto debe de ser como en Marketing: si un anuncio te parece estúpido, o no lo entiendes, probablemente es porque no eres parte del público objetivo al que va dirigido. Pues con Feijóo pasa lo mismo, se dirige a su público objetivo que es el que debe de entender estos chistes.
0 K 20
JackNorte #15 JackNorte
El problema no es ideologico que un poco si , pero el verdadero problema es que ni cuando creen que tienen una idea brillante lo es. Y peor resultan ser fiascos y eso en cosas practicamente irrelevantes , la siguiente pandemia o el siguiente problema serio si esta gente gobierna , nos va a enseñar muchas lecciones con muchos muertos y costes altisimos.
El problema no es equivocarse es que cuando la realidad te marca los errores tu seguir creyendo que son enormes aciertos.
0 K 13
elTieso #11 elTieso
Si eres del PP y te compras una casa de segunda mano pides al vendedor que te deje los colchones... no cuento lo que sigue después, es bastante guarro.
0 K 11
mund4y4 #10 mund4y4
¿Dice que si él vi ese en Moncloa no cambiaría el colchón?
Pues qué asco.
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#12 eipoc
Frijolito dice que le encantaría dormir en el colchón donde Pedro Sánchez ha copulado con su mujer. A ver... En los fetiches no hay nada escrito.
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Rojelios, la papilla, a cenar!
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Bonzaitrax #9 Bonzaitrax
#2 ¿Hay kétchup?
0 K 11
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#9 Este es más de vinagre.
0 K 16

menéame