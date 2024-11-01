Netanyahu amenaza a España con "pagar un precio inmediato" por su "guerra diplomática" contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un videomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía...
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"El Estado de Israel no permanecerá en silencio frente a quienes nos atacan.
España ha calumniado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, el ejército más moral del mundo.
Y, por lo tanto, he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat después de que España haya elegido una y otra vez oponerse a Israel.
Quienquiera que ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes… » ver todo el comentario
Púdrete, Netanyahu, ojalá exista el infierno para que ardas el resto de la eternidad en él, cerdo sionista genocida de mierda.
Perdón, es que me caliento.
www.meneame.net/story/verdadera-razon-guerra-contra-iran
No le gusta la diplomacia. Prefiere las bombas. Igual le dan en el gusto.
Hipocresía nivel máximo,
Cada día más seguro que el 7/10 no fue premeditado y que estaban en el ajo, no me jodas, saben que un misil sale de Irán y no ven venir nada ese día hasta pasadas varias horas.
Es el fracaso de la moral, el fracaso de la humanidad y sobre todo, el fracaso del judaísmo que ha sido destruido por la secta sanguinaria sionista, que ha secuestrado y destruido Israel a todos los niveles, moral, político y social. Ellos mismos son lo más antisemita que existe.
Puto genocida. Qué ganas tengo de que alguien le pegue un tiro entre ceja y ceja.
Que se vaya con su amigacho yonki y nos deje en paz...
Tratado que debería de estar revocado desde hace un año pero que son lentos para validarlo
(Ufff... Ya me calmo)