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Netanyahu amenaza a España con "pagar un precio inmediato" por su "guerra diplomática" contra Israel

Netanyahu amenaza a España con "pagar un precio inmediato" por su "guerra diplomática" contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un videomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía...

| etiquetas: netanyahu , acusaciones , españa , guerra , diplomacia , israel
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33 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 Leon_Bocanegra
Orgullo patrio siente uno al leer estas cosas.
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ur_quan_master #21 ur_quan_master
#2 solo espero por parte del gobierno español reciprocidad en el trato y elevar esto al resto de la UE.
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thror #23 thror
#21 Ya estamos tardando en echar a Israel de España y exigir al resto de Europa que rompa relaciones con un estado genocida.
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pitercio #4 pitercio
Puto asesino.
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Spirito #15 Spirito
#12 #4 Es un psicópata de libro. Una escoria.
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Draakun #31 Draakun *
#15 Y narcisista y haciendo gaslighting y mintiendo como procedimiento habitual.
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Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
El primer ministro israelí Netanyahu arremete contra España:
"El Estado de Israel no permanecerá en silencio frente a quienes nos atacan.

España ha calumniado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, el ejército más moral del mundo.

Y, por lo tanto, he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat después de que España haya elegido una y otra vez oponerse a Israel.

Quienquiera que ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes…   » ver todo el comentario
5 K 79
Stathamdepueblo #10 Stathamdepueblo
#3 Goebbels dixit
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#12 hokkien
#3 hdp, hay que decirlo más
1 K 16
alpoza #16 alpoza
#3 si hicieran eso mismo el testo de paises contra Israel, otro gallo cantaría.
1 K 15
DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus
Eh, Netanyahu, y si España lo está haciendo, bien por España. No te preocupes que los ciudadanos españoles apoyamos más la guerra diplomática del gobierno contra Israel, que los yankees el apoyo incondicional de Trump a vuestro estado genocida de mierda.

Púdrete, Netanyahu, ojalá exista el infierno para que ardas el resto de la eternidad en él, cerdo sionista genocida de mierda.

Perdón, es que me caliento.
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rendri #1 rendri
Filtraciones de pegasus en 2 dias en en el mundo y otros similares
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Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#1 y lo más gracioso y grave sería que Pedro dimitiera mientras que una persona perseguida por genocidio por la Corte Penal Internacional sigue ahí… sin ser juzgado
3 K 41
rogerius #13 rogerius *
Cuando dice «futuro de la región» apunta a la aspiración de Israel de convertirse en el portal y nodo comercial europa/asia.

www.meneame.net/story/verdadera-razon-guerra-contra-iran

No le gusta la diplomacia. Prefiere las bombas. Igual le dan en el gusto.
1 K 26
#22 uvi
Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas,

Hipocresía nivel máximo,

Cada día más seguro que el 7/10 no fue premeditado y que estaban en el ajo, no me jodas, saben que un misil sale de Irán y no ven venir nada ese día hasta pasadas varias horas.
2 K 25
ViejoInsultaAChemTrail #5 ViejoInsultaAChemTrail *
Yo acuso a israel de librar una guerra en oriente medio que ha matado y sigue matando a gente. Que yo sepa, la supuesta guerra contra israel que comenta el orejas descapullado, a nadie. Por cierto, ejercito y moral es un oxymoron.
2 K 25
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones *
O asesinas y violas civiles mano a mano con sus esbirros o estás contra israel.

Es el fracaso de la moral, el fracaso de la humanidad y sobre todo, el fracaso del judaísmo que ha sido destruido por la secta sanguinaria sionista, que ha secuestrado y destruido Israel a todos los niveles, moral, político y social. Ellos mismos son lo más antisemita que existe.
2 K 24
ErMijita #7 ErMijita
Pero si los terroristas estáis siendo vosotros los de Israel, desgraciado!
1 K 17
El_Jevi #20 El_Jevi
Netanyahu me puede comer los huevos desde abajo, de atrás adelante, ida y vuelta.
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jonolulu #17 jonolulu
Joder, es un puto lince este genocida de mierda
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Bhuvaya #9 Bhuvaya
El Baali éste acabará ardiendo al sol.
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mariKarmo #27 mariKarmo
Que tenga huevos a pasarse por españa que le van a faltar alcantarillas en las que esconderse.

Puto genocida. Qué ganas tengo de que alguien le pegue un tiro entre ceja y ceja.
1 K 14
javibaz #32 javibaz
Netanyahu, Pedro te recibe cuando quieras en la Moncloa. Eso sí, de ahí derechito a La Haya.
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XtrMnIO #33 XtrMnIO
Estará el Mosad estará preparando atentados terroristas en España?
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HAL9K #14 HAL9K
"Guerra diplomática"... Curioso concepto.
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manuelpepito #6 manuelpepito
Si no estás de acuerdo con el genocidio estás contra ellos
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#26 pirat
Podía empezar por pasar de nosotros, dejar de comprarnos casas, de venir de vacas, de joder con el básquet, bicis y festivales,,, y sí, nos merecemos por reciprocidad no ir allí ni consumir sus porquerías.
Que se vaya con su amigacho yonki y nos deje en paz...
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Ramen #25 Ramen
Ojalá el Perro respondiéndole con un calvo.
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#24 xuanra2002
Se sabe inmune porque España no puede hacer nada comercialmente con Israel por los tratados de la UE.
Tratado que debería de estar revocado desde hace un año pero que son lentos para validarlo
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#28 pirat
#24 ¡ úlcera dimisión !
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#29 fremen11
Pero el enemigo a batir es Putin.........
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Draakun #30 Draakun
Uy... ¿Nos está amenazando? Que se vayan a la puta mierda, él y su caterva de genocidas. Este tío es lo más vomitivo que ha parido la humanidad en milenios. Y va a agachar la cabeza ante sus pataletas su puta madre.
(Ufff... Ya me calmo)
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GerardoSinMana #19 GerardoSinMana
Joder con Margarito 6 Dedos.
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menéame