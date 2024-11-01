La Justicia francesa tumba el montaje de las drogas contra Rima Hassan mientras la eurodiputada de LFI prepara una batería de querellas

La ofensiva judicial y mediática contra la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan ha sufrido un revés definitivo en los tribunales. La Fiscalía de París ha decretado el archivo sin seguimiento de la investigación por supuesta posesión de drogas. Los peritajes toxicológicos no solo han desmentido la presencia de estupefacientes, sino que han desnudado una estrategia de “asesinato civil” basada en filtraciones policiales falsas. La eurodiputada de LFI prepara una batería de querellas.