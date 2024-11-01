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La Justicia francesa tumba el montaje de las drogas contra Rima Hassan mientras la eurodiputada de LFI prepara una batería de querellas

La ofensiva judicial y mediática contra la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan ha sufrido un revés definitivo en los tribunales. La Fiscalía de París ha decretado el archivo sin seguimiento de la investigación por supuesta posesión de drogas. Los peritajes toxicológicos no solo han desmentido la presencia de estupefacientes, sino que han desnudado una estrategia de “asesinato civil” basada en filtraciones policiales falsas. La eurodiputada de LFI prepara una batería de querellas.

| etiquetas: lawfare , francia insumisa , montaje , drogas , corruptos , sionistas
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7 comentarios
36 9 0 K 381 actualidad
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Era muy burdo, pero fueron con ello. Qué alegría cuando hay justicia :hug:
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smilo #2 smilo
#1 justicia habrá cuando los que han hecho el montaje se pudran en la cárcel.
4 K 63
#3 Seat127
#2 allí al menos el la fiscalía lo ha desestimado al llegarles, aquí con tres trozos de periódico el juez instructor va para adelante con todo :roll:
1 K 28
Dene #6 Dene
#3 es la diferencia entre 2 siglos de republica frente a 40 años de monarquia bananera
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cocolisto #5 cocolisto
La cantidad de porquería que han vertido sobre ésta mujer.Incluso en el país era noticia destacada durante varios dias.Hoy silencio.
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#4 Leon_Bocanegra
La derechusma utiliza las mismas tácticas en todos los países. Que poca creatividad.
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
Hay que ver como nos conocen los malos: a los buenos nos basta una sospecha de una conducta ilícita de nuestros líderes para retirarles nuestro apoyo. A los malos ni siquiera la más que fundamentada sospecha de que su líder es un pedófilo le pasa la misma factura. Tienen que provocar guerras, atacar estados soberanos, amenazar a medio mundo para que pierda apoyos.

Con esta catadura moral siempre gobernará la derecha... pero no por superioridad argumental, no por buenos gestores, no por buenas políticas sino simplemente por el tamaño de las tragaderas de sus votantes.
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menéame