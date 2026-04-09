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Joe Kent advierte que Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria

Joe Kent advierte que Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria

Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU. (renunció en marzo 2026), advirtió que Donald Trump busca salir de la OTAN para apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria. “Lamentablemente, abandonar la OTAN no será para evitar conflictos internacionales, sino para aliarnos con Israel cuando Turquía e Israel se enfrenten en Siria”, expresó Kent. “Es hora de dejar de actuar como pirómanos y bomberos en Oriente Medio; simplemente no vale la pena”, sentenció.

| etiquetas: kent , otan , israel , turquía , siria
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25 comentarios
27 5 0 K 312 actualidad
wata #2 wata
El proyecto del Gran Israel sigue su camino.
Los sionistas cristianos quieren el Tercer Templo lo mismo que los sionistas judíos para la llegada del Mesías.
Unos creen que será Jesús...los otros no tienen ni idea.
Y mientras tanto todo se va a la mierda.
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sotillo #22 sotillo
#2 Deberíamos trabajar en darles a sus Jesús, claro que a ver quién se pone, con las perrerias que le hicieron al primero va a ser difícil encontrar voluntarios
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karakol #1 karakol
No han podido contra Irán van a poder contra Turquía.
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#5 Perrota
#1 Poder con ellos no supone una victoria militar sino una pérdida de influencia y territorios. Ha pasado en Palestina, está pasando en Líbano, y pasará en Siria. No es que vayan a bombardear Turquía.
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sotillo #17 sotillo
#5 Si Turquía deja a Israel quedarse con territorio sirio no tendrá nunca paz, ya puede asaltar la base norteamericana y robarle las cabezas atómicas que tengan allí antes de que Israel les bombardee de forma preventiva
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 Turquía sería protegida por la OTAN :troll:
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#12 Ferroviman
#8 seria la polla ver a los griegos defendiendo turquia de israel y usa... vaya girito...
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sotillo #20 sotillo
#12 Yo no lo veo, Israel ya controla férreamente al gobierno griego
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karakol #13 karakol
#8 No puedo dejar de imaginar a Xi y Putin con unos gigantescos cubos de palomitas mientras se descojonan a mandíbula batiente de todo este esperpento.
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Tertuliano_equidistante #15 Tertuliano_equidistante
#8 Pues ríete, pero de seguir existiendo la OTAN sin EEUU nos tocaría a todos ir a la guerra
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#23 Nouveau
#15 yo hago un zulo y que me busquen. Yo no pienso participar de forma directa en ninguna guerra. El que quiera matarse, que se mate.
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sotillo #14 sotillo
#1 No se quien de los dos está más preparado pero que los dos son huesos duros de roer, por muy grande que sea el perro de Israel, lo sabe cualquiera que mire un poco
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shake-it #19 shake-it *
#1 Turquía tiene uno de los ejércitos más potentes del mundo. Esa guerra proxy en Siria (no se atreverán a atacar suelo turco porque se activaría la defensa de la OTAN), en la que Rusia no se mantendrá al margen, no parece una jugada muy inteligente por parte de los genocidas sionistas.
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#21 xuanra2002
#1 Turquía y el resto de la OTAN son países que juegan con sus reglas de inicio a fin.
A lo pobre pero sus mismas reglas
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Ripio #11 Ripio
#0 Mira el buscador.
:roll:
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#16 Vicenteeee
#11 Pero que he hecho los deberes! Son declaraciones de ayer, no he visto nada, hay una pero no acerca de una futurible guerra contra Turquía
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pepel #7 pepel
Se está rifando un balazo en la sien.
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Mauro_Nacho #25 Mauro_Nacho
Hay que sembrar caos, es lo que hacen los imperios en decadencia. Todo es absolutamente absurdo. Declaran sus deseos pero son imposibles de realizar.
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Rogue #6 Rogue
Turquía es miembro de la OTAN.
La patada final al avispero
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Asimismov #18 Asimismov
Para los turcos y turcas, Síria es parte del imperio otomano e incluso hay enclaves turcos en Síria ocupados por el ejército turco.
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ipanies #3 ipanies
Turquía?!?!?! En sus sueños... Es absurdo.
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sotillo #24 sotillo
#3 No, absurdo puede parecer a nosotros, ellos lo ven factible, a ellos les parece Maduro
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fofito #10 fofito
EEUU,ese gran aliado que exige cooperaciones mientras conspira
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Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Putos locos desquiciados que lo único que van a conseguir es pasar a la historia como eso.
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Ah_no_nimo #9 Ah_no_nimo
Vaya panda de sicopatas
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menéame