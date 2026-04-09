Joe Kent advierte que Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria

Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU. (renunció en marzo 2026), advirtió que Donald Trump busca salir de la OTAN para apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria. “Lamentablemente, abandonar la OTAN no será para evitar conflictos internacionales, sino para aliarnos con Israel cuando Turquía e Israel se enfrenten en Siria”, expresó Kent. “Es hora de dejar de actuar como pirómanos y bomberos en Oriente Medio; simplemente no vale la pena”, sentenció.
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Los sionistas cristianos quieren el Tercer Templo lo mismo que los sionistas judíos para la llegada del Mesías.
Unos creen que será Jesús...los otros no tienen ni idea.
Y mientras tanto todo se va a la mierda.
A lo pobre pero sus mismas reglas
La patada final al avispero