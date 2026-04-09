Joe Kent advierte que Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria

Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU. (renunció en marzo 2026), advirtió que Donald Trump busca salir de la OTAN para apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria. “Lamentablemente, abandonar la OTAN no será para evitar conflictos internacionales, sino para aliarnos con Israel cuando Turquía e Israel se enfrenten en Siria”, expresó Kent. “Es hora de dejar de actuar como pirómanos y bomberos en Oriente Medio; simplemente no vale la pena”, sentenció.