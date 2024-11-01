FBI crea organismo para 'cazar' ciudadanos por ideología anti-Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ha creado un nuevo organismo para “cazar” ciudadanos clasificados como terroristas domésticos por su ideología, desde aquellos con una motivación anticapitalista a una que exprese “hostilidad hacia aquellos que sostengan los valores tradiciones de la familia estadounidense”. “Centro de Misión Conjunto NSPM-7”, con personal de 10 agencias federales y está “proactivamente” identificando terroristas domésticos