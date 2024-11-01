edición general
20 meneos
26 clics
FBI crea organismo para 'cazar' ciudadanos por ideología anti-Estados Unidos

FBI crea organismo para 'cazar' ciudadanos por ideología anti-Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ha creado un nuevo organismo para “cazar” ciudadanos clasificados como terroristas domésticos por su ideología, desde aquellos con una motivación anticapitalista a una que exprese “hostilidad hacia aquellos que sostengan los valores tradiciones de la familia estadounidense”. “Centro de Misión Conjunto NSPM-7”, con personal de 10 agencias federales y está “proactivamente” identificando terroristas domésticos

| etiquetas: patel , fbi , trump , caza , ciudadanos , woke , anti norteamericanos , ideología
18 2 0 K 225 actualidad
15 comentarios
18 2 0 K 225 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Hello, Mr. Hoover.

La tierra de la libertad vuelve a sus orígenes, a perseguir a los diferentes: negros, comunistas, gays, sufragistas ... allí solo podían ser gays Hoover y su maromo.

En vez de a Disney ahora usará al hijo del de Oracle.
5 K 69
#3 A_S
#1 Regresando en todos los aspectos a los años 50, lo siguiente será tener baños separados para blancos y negros
2 K 39
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

¿Baños separados? Anda y que vayan los negros a cagar al monte. :roll:
1 K 32
skaworld #9 skaworld *
Esto... McCarthy... a que me suena lo tuyo que rima con un huevo me pesa y el otro... noseque?
2 K 32
pitercio #11 pitercio *
Están a un tris de asignar a cada uno un código de color y una puntuación, si es que no lo tienen ya.
Lo de Cambridge Analítica era un juego de niños comparado con lo que ofrece Palantir.
1 K 30
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Se están rusificando
0 K 13
Aguarrás #13 Aguarrás
¡El faro de occidente, la tierra de la libertad!. xD
Mal meteorito les parta. :roll:
0 K 12
devilinside #5 devilinside
Malditos comunistas chinos
0 K 11
mono #6 mono
Como esto siga así, me voy a tener que dar de baja de Menéame, que no me relacionen con estos rojillos antiEurovisión
0 K 11
elgranpilaf #10 elgranpilaf *
Hay que democratizar a EEUU ya mismo (id sacando bombas)
0 K 10
Nube_Gris #15 Nube_Gris
Vuelven los tiempos de Salem.
0 K 10
Gandark_S1rk #12 Gandark_S1rk
ha vuelto el macartismo?
0 K 9
#7 veratus_62d669b4227f8
"El faro de Occidente".
0 K 7
pipe1976 #14 pipe1976
Joder. Los guionistas de "The boys" han estado finos
0 K 7
#2 Review
Se le está poniendo cara de ICE al FBI
0 K 6

menéame