FBI crea organismo para 'cazar' ciudadanos por ideología anti-Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ha creado un nuevo organismo para “cazar” ciudadanos clasificados como terroristas domésticos por su ideología, desde aquellos con una motivación anticapitalista a una que exprese “hostilidad hacia aquellos que sostengan los valores tradiciones de la familia estadounidense”. “Centro de Misión Conjunto NSPM-7”, con personal de 10 agencias federales y está “proactivamente” identificando terroristas domésticos
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La tierra de la libertad vuelve a sus orígenes, a perseguir a los diferentes: negros, comunistas, gays, sufragistas ... allí solo podían ser gays Hoover y su maromo.
En vez de a Disney ahora usará al hijo del de Oracle.
¿Baños separados? Anda y que vayan los negros a cagar al monte.
Lo de Cambridge Analítica era un juego de niños comparado con lo que ofrece Palantir.
Mal meteorito les parta.