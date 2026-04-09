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La última barrabasada de ‘The Boys’: “Es importante reírse de la gente que da miedo”

La última barrabasada de ‘The Boys’: “Es importante reírse de la gente que da miedo”

“Es difícil hacer sátira de un mundo que es más loco que tu serie de superhéroes con penes que explotan”, dice. No es una metáfora, ha ocurrido en la pantalla.

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