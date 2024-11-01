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El grupo de hackers gubernamentales de Irán Handala Hack, publica la identidad de 80 miembros de la Unidad 8200 de hackers de Israel

La Unidad 8200 es la Unidad de alto secreto de cyberseguridad de Israel.

| etiquetas: irán , hacking , handala
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3 comentarios
25 4 1 K 457 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Vamos, la lista de hijos de puta que nos espian... :-D :-D :-D
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jonolulu #2 jonolulu
#1 No exhaustiva
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Urasandi #3 Urasandi
Hace muchos años salía el jefazo del CESID diciendo que el servicio secreto español era de los más mejores del mundo... y esas navidades todos los jefes recibieron una cesta de navidad del Mossad.
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menéame