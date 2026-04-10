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La brutal respuesta de Almudena Ariza que deja en evidencia a Netanyahu tras amenazar a España

La brutal respuesta de Almudena Ariza que deja en evidencia a Netanyahu tras amenazar a España

La periodista desmonta el discurso del primer ministro israelí y pone cifras al impacto de la guerra en Gaza y Líbano ...

| etiquetas: netanyahu , almudena ariza , españa , israel , líbano , irán , gaza
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7 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Desmontar el argumento de una persona perseguida por la corte penal internacional por genocidio y crímenes de guerra tampoco es que sea muy allá xD
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Cualquiera con un mínimo de decencia lo puede hacer, del otro lado tenemos a quienes les respaldan en cada uno de sus asesinatos y vilezas.
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sotillo #7 sotillo
#1 No será muy allá pero hay que ver que poca gente lo hace en el pp
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Que mida sus palabras, porque asesinar a periodistas es una práctica común para el régimen sionista.
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OCLuis #4 OCLuis
#3 También es común, y bastante peor, que le salga gratis.
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Bonzaitrax #2 Bonzaitrax
Si serán malos los judíos, que ni su dios Yahvé los quiere. Los mandó al desierto a ver si se perdían y no regresaban.
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A.more #5 A.more
Algo que ve todo el mundo civilizado aunque los dirigentes miren para otro lado
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