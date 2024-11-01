La organización sionista ACOM sale en defensa de Ester Muñoz: "Los soldados de UNIFIL están básicamente estorbando"

La organización de ideología sionista 'Acción y Comunicación sobre Oriente Medio' (ACOM), ha salido en defensa de Ester Muñoz este viernes después de su comentario sobre el soldado español de la misión de paz de las Naciones Unidas, también llamada UNIFIL, que fue detenido por las fuerzas israelís. "Pues tiene toda la razón"