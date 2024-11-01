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La organización sionista ACOM sale en defensa de Ester Muñoz: "Los soldados de UNIFIL están básicamente estorbando"

La organización sionista ACOM sale en defensa de Ester Muñoz: "Los soldados de UNIFIL están básicamente estorbando"

La organización de ideología sionista 'Acción y Comunicación sobre Oriente Medio' (ACOM), ha salido en defensa de Ester Muñoz este viernes después de su comentario sobre el soldado español de la misión de paz de las Naciones Unidas, también llamada UNIFIL, que fue detenido por las fuerzas israelís. "Pues tiene toda la razón"

| etiquetas: pp , unfil , soldado españa
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Joder, si te defiende satanás ya no hay nada más de que hablar...
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tul #17 tul
#2 como para no defenderla despues de todo lo que se han gastado para cambiarle el look a la trola esta xD
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SeñorPresunciones #21 SeñorPresunciones
#17 Ya sabes, aunque la mona se vista de seda...
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LoboAsustado #3 LoboAsustado
"Es que no dejan genocidar en paz" ha aclarado.
6 K 98
#5 CuiProdestHocBellum
PP-VOX y su falso patriotismo... Se volverán a cagar encima de los militares españoles y sus familias tal y como hicieron con el Accidente y escandalo del Yak-42.
Y sus votontos arropandose con la misma bandera con la que el PP-Vox se limpia el culo.
Que puto asco da la derechusma.
7 K 80
Spirito #6 Spirito
#5 Más culpa tienen los militares que creen que PP-VOX son patriotas y los van a defender.
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#18 pirat
#5 #6 Con lo del Yak42, al joputa de trillo le premiaron por su inmensa cagada con la embajada de Londres...
Luego van por ahí pidiendo responsabilidades.
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
La abuela ha parido, y la tacones ha hablado
3 K 27
Stathamdepueblo #15 Stathamdepueblo
#14 Creo que no son españoles de origen, Hatchwell no parece un apellido de por aquí
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Aokromes #7 Aokromes
esta claro, estan estorbando que maten impunemente sin testigos.
1 K 23
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
Está tardando la justicia en tomar cartas en el asunto e ilegalizar
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#4 Suleiman
Los que les pagan tiene que salir a defenderlos... Este mes tendrán rebajas en la nómina....
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jonolulu #10 jonolulu
El que no practique genocidio que no estorbe
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#22 XXguiriXX
No se entiende esa defensa a ultranza de Israel incluso a costa de su prestigio y futuro político. Sucede igual en EEUU con mucha gente del partido Demócrata. La única explicación es que los financian.
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perrico #11 perrico
Vaya forma de defender.
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Malinke #9 Malinke *
Sólo escuché lo del carnet de conducir y no sé si se explayó más, pero si no dijo mucho más, no le esta haciendo ningún favor al PP ni a España, diciendo que allí estorban.
¿Estos de ACOM son españoles o son israelíes?

youtube.com/shorts/CbbifYz1EeE?si=LJ0oHXgpZmabqbTd
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Stathamdepueblo #12 Stathamdepueblo
#9 ACOM es el lobby sionista en España, muy arrimado a los fachas patrios que le hacen caso y a los que seguramente financia de algún modo poco limpio
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Malinke #14 Malinke *
#12 ¿pero habría que preguntar al creador y al director de ahora, si son españoles o israelíes, porque creo que siendo españoles, tiran por Israel?
De ahí, el video de Cuneo.
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Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
Por si no ha quedado claro aun: PP y VOX son agentes sionistas.
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#19 pirat
La zumbada ida (zombida) puede hablar con bibi "de genocida a genocida"...
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#16 Borgiano
Menudo papelón el de los peperos todo el día con la polla circuncidada en la boca
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#20 pirat
#16 De ahí rabino
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menéame