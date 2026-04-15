·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12515
clics
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
7591
clics
VÍDEO | Humillación en directo a Ana Rosa: una invitada rompe el guion y deja el plató en shock
7355
clics
Filtran video vito quiles descompuesto ante jueza "rubén sánchez llora emocionado "va palante"
5833
clics
Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"
4546
clics
Convertir tu país en un pozo de mierda
más votadas
695
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
721
Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas
603
La Policía Nacional irrumpe en una ofrenda floral a la II República en el cementerio de Guadalajara
612
Abby Martin fue a Israel. Es peor de lo que crees [ENG]
423
The Telegraph exige a Owen Jones por carta el apoyo incondicional a Israel [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
177
clics
Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
De un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo
|
etiquetas
:
tiburon
,
luna
,
miel
,
maldivas
,
castellón
8
2
1
K
90
actualidad
25 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
90
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ferroviman
De pesadilla para ella. El, por lo visto, se lo está pasando de puta madre en el hospital sin pierna
20
K
217
#3
Martillo_de_Herejes
Cómo se echa en falta el corrector de estilo que existía en los periódicos hace la tira de años.... Joder,
#1
se me ha adelantado por un minuto (Jódete y espero que sufras de almorranas inoperables el resto de tu vida
... que no, que es broma).
1
K
18
#17
masde120
*
#3
Ese existe, es justo el que ha cambiado lo del marido por ella. Si no no optarían a publi institucional
0
K
10
#20
Martillo_de_Herejes
#17
Ostia... no había caído en la perspectiva de género en el ámbito periodístico.
0
K
7
#6
destornillador
#1
Es un medio de Castellón, de donde es la chica. El marido ya no importa porque es de fuera. Alicantino, para más inri.
5
K
77
#11
Martillo_de_Herejes
#6
Y encima será abonado del Hércules.
0
K
7
#15
Premutos73
#11
Sería más jodido si fuera de Sevilla y estuviera abonado al Real Betis Balompié...
0
K
9
#18
Martillo_de_Herejes
#15
no sé yo....
0
K
7
#12
makinavaja
#6
...y hombre....
0
K
13
#8
fzman
#1
Es sabido que en las guerras las que más sufren son las mujeres porque son las que se quedan viudas.
1
K
25
#13
Pitchford
#1
No he leído la noticia. Igual ya se ha divorciado y por éso lo está pasando tan mal la pobre..
0
K
20
#16
Cuchifrito
#1
Menos mal que si hace poco que se casaron el marido debe estar aún en periodo de devolución y podrá cambiarlo por otro.
0
K
11
#19
rafeame
#1
"Me he quedao sin pierna pero lo que me he reído..."
0
K
7
#22
xavigo
#1
La familia de la mujer, que es hija de un conocido empresario de Castellón, ha acudido rápidamente a Maldivas para apoyar a la pareja en todo lo necesario después de este brutal accidente.
Y él es un Don Nadie, por lo que el titular es correctísimo
1
K
16
#5
BastardWolf
*
Os habéis fijado que el atolón donde ocurrió el ataque tiene forma de pierna?
Yo ahi lo dejo...
1
K
24
#4
Martillo_de_Herejes
Empezó el matrimonio con mal pie.
1
K
18
#7
cenutrios_unidos
Que mala pata.
0
K
17
#2
Connect
Eso sí es tener mala pata con el viaje de bodas.
Y debió doler de la ostia. Aún se llevó una parte que le permitirá hacer vida relativamente normal. Se le lleva un brazo o una mano y ahí si que necesita ayudas para casi todo.
0
K
13
#9
BastardWolf
#2
jajaja, y yo que pensaba que ibas a terminar tu comentario dando gracias porque no se le comiera el nardo
2
K
35
#24
ur_quan_master
Fue a un hotelajo y le comieron lo de abajo.
0
K
12
#10
alfema
La empresa cometió una "negligencia" e "imprudencia", pero no dicen cual.
0
K
11
#23
devilinside
La noticia es bastante ñapera. No hay tiburones blancos en Maldivas, el agua es muy caliente. Podría ser un tiburón tigre o un lamia (incorrectamente denominado como tiburón toro, el tiburón toro en español es el feo que tienen en todos los acuarios, ese que tiene los dientes para afuera).
Me imagino que la grave imprudencia de la empresa sería que los clientes preguntarían si había tiburones peligrosos y les dirían que no. Lo normal es que no pasase nada, ya que allí los tiburones son de…
» ver todo el comentario
0
K
11
#14
andando
Hay que ver el lado positivo, habrá adelgazado un montón
0
K
11
#21
xavigo
#14
En tiempo record y de forma localizada.
0
K
7
#25
Butters
Si no han pasado más de diez días aún puede anular el matrimonio en el juzgado.
0
K
8
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y él es un Don Nadie, por lo que el titular es correctísimo
Yo ahi lo dejo...
Y debió doler de la ostia. Aún se llevó una parte que le permitirá hacer vida relativamente normal. Se le lleva un brazo o una mano y ahí si que necesita ayudas para casi todo.
Me imagino que la grave imprudencia de la empresa sería que los clientes preguntarían si había tiburones peligrosos y les dirían que no. Lo normal es que no pasase nada, ya que allí los tiburones son de… » ver todo el comentario