Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas

La Comisión Europea deberá de examinar una Iniciativa Ciudadana Europea que pide a la Unión Europea que suspenda totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel, después de que este martes haya alcanzado un millón de firmas de ciudadanos... Según El Anouni, la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel tiene hasta el momento el apoyo de 26 de 27 de ellos, faltando un país por dar su visto bueno.
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Tanto hablar Ursula de Hungría que no le deja enterrar a Zelensky en miles de millones de euros de nuestros impuestos. Pero de este país que bloquea esto, ni mu. Silencio total.
Estas iniciativas y como son tiradas a la basura a pesar del esfuerzo de millones de personas siempre me recuerdan al ilustre Havelock Vetinari
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Ankh-MorporkEurope had dallied with many forms of government and had ended up with that form of democracy known as One Man, One Vote. The Patricianthe European Commissionn was the Man; he had the Vote."
www.meneame.net/story/iniciativa-ciudadana-suspension-total-acuerdo-ue
Por mi parte no la voy a negativizar.
Alemania pide a la UE no suspender el Acuerdo de Asociación con Israel en aras de las "buenas relaciones" JUNIO 2025
www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-pide-ue-no-suspender