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Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas

Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas

La Comisión Europea deberá de examinar una Iniciativa Ciudadana Europea que pide a la Unión Europea que suspenda totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel, después de que este martes haya alcanzado un millón de firmas de ciudadanos... Según El Anouni, la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel tiene hasta el momento el apoyo de 26 de 27 de ellos, faltando un país por dar su visto bueno.

| etiquetas: acuerdo asociación ue israel , iniciativa ciudadana , millón firmas
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9 comentarios
19 4 0 K 177 actualidad
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Cuál será ese único país que bloquea suspender temporalmente el acuerdo de asociación con Israel?

Tanto hablar Ursula de Hungría que no le deja enterrar a Zelensky en miles de millones de euros de nuestros impuestos. Pero de este país que bloquea esto, ni mu. Silencio total.
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placeres #5 placeres *
#1 Me temo que la comisión volverá a poner a un pais para recibir los rayos como culpable del bloqueo, mientras el resto se queda en segunda fila mirando hacia otro lado. Por mucho que se hable de valores democráticos. Israel y los judios europeos esta bien aposentados como lobby en Bruselas y no es solo un único país protector.

Estas iniciativas y como son tiradas a la basura a pesar del esfuerzo de millones de personas siempre me recuerdan al ilustre Havelock Vetinari
"Ankh-Morpork Europe had dallied with many forms of government and had ended up with that form of democracy known as One Man, One Vote. The Patrician the European Commissionn was the Man; he had the Vote."
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 Un título, no es una noticia, es un artículo de uno que ha estado mirando el marcador y cuando ha pasado del millón lo ha puesto. Pero vamos lo relevante aquí, que si que es una noticia, es que encima desde la UE, te dicen, que ya había 26 de 27 países dispuestos a cancelar temporalmente ese acuerdo, pero hay uno que dice, Nein, Nein, Nein!!!
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Alakrán_ #8 Alakrán_
#7 Creo que importa poco el debate. Va a llegar a portada duplicada o no.
Por mi parte no la voy a negativizar.
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pitercio #4 pitercio
Joer, no pone el enlace
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
El principal sospechoso:

Alemania pide a la UE no suspender el Acuerdo de Asociación con Israel en aras de las "buenas relaciones" JUNIO 2025

www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-pide-ue-no-suspender
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wata #2 wata
Creo que es duplicada
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 La otra era un artículo, solo una frase, el título, de alguien anunciando el número de firmas de la página que las recogía. Es lo único que he visto yo.
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menéame