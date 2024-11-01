Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas

La Comisión Europea deberá de examinar una Iniciativa Ciudadana Europea que pide a la Unión Europea que suspenda totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel, después de que este martes haya alcanzado un millón de firmas de ciudadanos... Según El Anouni, la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel tiene hasta el momento el apoyo de 26 de 27 de ellos, faltando un país por dar su visto bueno.