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Trump vuelve a publicar otra foto con Jesús

“Puede que a los lunáticos de izquierda radical no les guste esto, pero creo que es bastante agradable!!! Presidente DJT.”

| etiquetas: trump , jesús
11 3 0 K 210 Trump
11 comentarios
11 3 0 K 210 Trump
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Menos mal que los ultrareligiosos son los persas y los SIONazis (cristianos o judíos)
3 K 53
Tarod #5 Tarod
La verdad es que es el político más entretenido de la historia.
Ridículo y peligroso. Pero cada día se supera.
3 K 49
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#5 el problema es que es muy peligroso.
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#1 Grahml
No es Jesucristo, es un doctor con barba.
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manuelpepito #6 manuelpepito
#1 Es Jesucristo haciéndole una paja, se ve claro
1 K 22
#11 Grahml
#6 Bueno, Trump te dirá que es un doctor con barba haciéndole una paja, sí.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
No les va a gustar a muchos católicos, a los de izquierdas más bien nos da la risa.
2 K 40
devilinside #7 devilinside
#2 Por si sirve de algo, estoy deseoso de que se encuentren en persona (o espíritu, o alma, o lo que sea)
3 K 52
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#7 Yo hasta haría unos conjuros católicos de los que nos enseñaban en catequesis de pequeños.
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Metabarón #4 Metabarón
En breve Abogados Cristianos lo lleva a los tribunales, no por la foto, sino por llamarles izquierda radical xD
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Arzak_ #9 Arzak_
Se lo está buscando...  media
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menéame