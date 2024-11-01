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Trump vuelve a publicar otra foto con Jesús
“Puede que a los lunáticos de izquierda radical no les guste esto, pero creo que es bastante agradable!!! Presidente DJT.”
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#3
HeilHynkel
Menos mal que los ultrareligiosos son los persas y los SIONazis (cristianos o judíos)
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#5
Tarod
La verdad es que es el político más entretenido de la historia.
Ridículo y peligroso. Pero cada día se supera.
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#8
DayOfTheTentacle
#5
el problema es que es muy peligroso.
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#1
Grahml
No es Jesucristo, es un doctor con barba.
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#6
manuelpepito
#1
Es Jesucristo haciéndole una paja, se ve claro
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#11
Grahml
#6
Bueno, Trump te dirá que es un doctor con barba haciéndole una paja, sí.
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#2
MiguelDeUnamano
No les va a gustar a muchos católicos, a los de izquierdas más bien nos da la risa.
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#7
devilinside
#2
Por si sirve de algo, estoy deseoso de que se encuentren en persona (o espíritu, o alma, o lo que sea)
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#10
MiguelDeUnamano
#7
Yo hasta haría unos conjuros católicos de los que nos enseñaban en catequesis de pequeños.
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#4
Metabarón
En breve Abogados Cristianos lo lleva a los tribunales, no por la foto, sino por llamarles izquierda radical
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#9
Arzak_
Se lo está buscando...
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Ridículo y peligroso. Pero cada día se supera.