Filtran video vito quiles descompuesto ante jueza "rubén sánchez llora emocionado "va palante"

formación, actualidad, noticia de última hora se filtra la declaración de Vito Quiles ante la jueza, donde no reconoce los hechos que se le imputan y se contradice.Durante la emisión del programa Mañaneros, Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, no pudo contener la emoción al recordar las acusaciones vertidas por el agitador ultra. Visiblemente afectado, rompió a llorar en directo y afirmó con contundencia: “voy a intentar meterlo en la cárcel”, "Esto fue en 2022, aparece una pintada en mi buzón de casa",