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Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”

Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”

La Escuela Ciudadana de Administración Pública, que prepara de forma gratuita a más de 6.500 opositores de toda España, lucha contra la barrera económica que supone desembolsar cientos de euros por el temario que se evaluará en el examen

| etiquetas: oposiciones , temario , temas , ecap
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4 comentarios
33 7 0 K 287 actualidad
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 El sistema es muy mejorable. Que haya una "industria de la oposición" ya es un síntoma.
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ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Ya. Y qué va a ser lo siguente ¿ Igualdad de oportunidades? Lo tenéis crudo rojeras. Las oposiciones están aquí para perpetuar el sistema de castas y clientelismo.
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#2 srskiner
#1 el sistema que ha dado mas empleo publico a gente de distintas ideologías y clases sociales en la historia de este pais y de todos.
Y el.que me diga que hay otro que cumple mejor ese sistema me explica cual es y los discutimos.

Esta iniciativa me parece genial, pero nivel que me plantearia colaborar cuando los niños se vayan de casa.
No obstante me parece que hablar de castas cuando hablamos de unos costes muy inferiores a un año en una universidad pública es bastante cuestionable.
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#4 eugeniodl
Como los enfile algún juez que yo me sé les prohíbe operar en nombre de su libertad para cobrar
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menéame