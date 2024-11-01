Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”

La Escuela Ciudadana de Administración Pública, que prepara de forma gratuita a más de 6.500 opositores de toda España, lucha contra la barrera económica que supone desembolsar cientos de euros por el temario que se evaluará en el examen
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Y el.que me diga que hay otro que cumple mejor ese sistema me explica cual es y los discutimos.
Esta iniciativa me parece genial, pero nivel que me plantearia colaborar cuando los niños se vayan de casa.
No obstante me parece que hablar de castas cuando hablamos de unos costes muy inferiores a un año en una universidad pública es bastante cuestionable.