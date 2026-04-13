·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
La Iniciativa Ciudadana para la suspensión total del Acuerdo UE-Israel alcanza 1 millón de firmas
eci.ec.europa.eu/055/public/#/screen/home
155
meneos
1031 clics
publicado
____
15 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#2
: «Hay que intentarlo, y ya es importante que se oigan voces discrepantes frente a la inacción y cobardía de la mayor parte de Europa.»
Un_señor_de_Cuenca
2026-04-13 21:29:00
#3
: «#1 Si, pero al menos se verán obligados a retratarse»
Alcalino
2026-04-13 21:33:50
#6
: «Que lo saquen en los medios, verán como llegamos a los 100 millones en cuestión de días...»
xaxipiruli
2026-04-13 21:36:19
#5
: «#2 Esas voces sólo representan el 0,13% de los europeos, no creo que le hagan mucho caso.»
El_dinero_no_es_de_nadie
2026-04-13 21:35:22
#1
: «Se la van a pasar por el forro de los huevos»
JoseRvValjean
2026-04-13 21:25:42
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Un_señor_de_Cuenca
Hay que intentarlo, y ya es importante que se oigan voces discrepantes frente a la inacción y cobardía de la mayor parte de Europa.
6
K
73
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Esas voces sólo representan el 0,13% de los europeos, no creo que le hagan mucho caso.
1
K
30
#6
xaxipiruli
Que lo saquen en los medios, verán como llegamos a los 100 millones en cuestión de días...
5
K
49
#1
JoseRvValjean
Se la van a pasar por el forro de los huevos
1
K
27
#3
Alcalino
#1
Si, pero al menos se verán obligados a retratarse
6
K
68
#4
Feliberto
#3
A estas alturas se la suda al 100% retratarse.
0
K
11
#12
mariommoreno
#4
que se la sude, pero que quede bien registrado en los libros de historia y registros oficiales.
0
K
6
#9
Tx4
Hemos superado el millón! Felicidades y a seguir sumando!
0
K
11
#11
Badaloni
Hecho, una firma más
0
K
9
#8
karlos_
Hoy era el ultimo dia. Yo me enterado de casualidad. Hay muchos mas que se apuntarían con un poco de publicidad.
Pero la propaganda esta reservada para otros
0
K
9
#10
karlos_
#8
Por cierto, alcanzado mas de 1M y los 7 paises necesarios también
0
K
9
#13
Safrandel
#8
Pone:
Plazo: 13-ene-2027
Y sí, esto no lo veremos en el programa de AR.
1
K
13
#14
FueraSionistasdeMeneame
#8
En realidad no (ya lo he leído por aquí más veces), lo pone, dura 1 año la recogida de firmas y empezó el 13 de enero. Supongo que seguirán recogiendo firmas hasta que estén seguros que pasará la validación.
0
K
13
#15
slepo
#8
es hasta enero del año que viene, según han dicho.
0
K
8
#7
Dravos
Pueden contar con mi hacha.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente