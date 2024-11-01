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Cuatro obreros quisieron acabar la jornada en las obras del nuevo circuito F1 de Madrid con una vuelta rápida en furgoneta

Cuatro obreros quisieron acabar la jornada en las obras del nuevo circuito F1 de Madrid con una vuelta rápida en furgoneta

Una furgoneta con cuatro ocupantes sufre un accidente en las obras del circuito de F1 de Madrid tras circular a alta velocidad por el trazado. Un viandante grabó el momento.

| etiquetas: f1 , deporte
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
skaworld #2 skaworld *
Que gran metáfora

Todos sabemos que se va a estrellar, tambien sabemos que los responsables saldran ilesos y en los periódicos entre bromas y jajitas, lo unico q no cuadra es que a estos si q probablemente los larguen del curro y tengan que pagar de su bolsillo algunas cosas
21 K 186
#5 Perico12
#2 está noticia es lo más "positivo" que vamos a sacar de toda esta aventura de la F1.

Es increíble como la gente sigue picando en estos grandes eventos
11 K 113
reithor #15 reithor *
#5 dices " la gente" como si hubiera habido una consulta popular... Aquí llegó un programa con una jeta y el palabro "libertad", no decía nada de circuitos. La que ha picado es la jeta esa... y porque de lo que pica, picotea algo. La vida es una caja de sorpresas, que decía el lápiz más afilado del estuche.
8 K 87
#39 osids
#15 ¿En serio que después de púnica, gurtel, kitchen, Pokemon,......? ¿Nadie sabía lo que iba a hacer el PP si salía elegido? Venga hombre!
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Stathamdepueblo #24 Stathamdepueblo
#2 "En 2026 cuatro de los mejores hombres del turno de tarde fueron contratados por una ETT que no habían subrogado. No tardaron en fugarse de la obra en la que se encontraban asignados. Hoy, buscados todavía por el Gobierno, sobreviven como soldadores de fortuna. Si usted tiene un problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos: el equipo A". na nana naaaa na na na
13 K 122
Imag0 #10 Imag0 *
El trabajo no se termina si no testeas el producto, muy profesionales, sí señor.
5 K 64
Jose_M._Alo #18 Jose_M._Alo
Goma intermedia, demasiada carga de combustible y seguramente sin los reglajes bien ajustados debido a la novedad del trazado. Mejor que les pase ahora en pretemporada y no a medio campeonato
6 K 62
#23 cosko
Me he partido tres huesos, el golpe me ha dejado medio tonto, tengo que pagar una indemnización del trabajo, tengo pendiente un juicio por lo penal por imprudencia, me he qudado sin trabajo, pero... ¿y lo que nos hemos reído?
3 K 37
Supercinexin #21 Supercinexin
Hace poco estaba hablando yo de estas cosillas de currelas con @Feindesland :-D

www.meneame.net/story/muere-trabajador-taller-tras-ingerir-lubricante-
1 K 37
Feindesland #33 Feindesland
#21 pero es culpa del patrón...
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#3 konde1313
Vaya cracks!! Mis dieses!! xD xD xD xD
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Benzo #20 Benzo *
#3 catacracks ! {0x1f4a5}
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johel #11 johel *
#9 Ahi ahi, he visto meter una furgoneta de telefonica, de cuando aun no era pecado mortal destruir una c15
2 K 31
javibaz #13 javibaz
#11 y un coche fúnebre con matrícula española
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johel #14 johel
#13 seguro que fue el mismo video :-D
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Arzak_ #1 Arzak_
Pilotos de la formula del hormigón 8-D
2 K 28
Malinke #17 Malinke
#8 suciedad en el asfalto o que no pusieron las gomas adecuadas.
1 K 26
#43 fliper
#17 Neumáticos fríos
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tricionide #34 tricionide
como disfrutan algunos derrochando el dinero publico
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#25 Albarkas
Pues de poco ha ido que no se comen la asfaltadora roja...
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loborojo #4 loborojo
No era una C5
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johel #6 johel
#4 esas las meten en el circuito de alemania :-D
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 nurburgring, en YouTube tienes vídeos de autocares xD
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#40 osids
#4 ¿C15?
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#7 Leclercia_adecarboxylata
Era una buena idea...
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antesdarle #8 antesdarle
#7 que ha podido fallar :troll:
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Player #36 Player
#7 en su cabeza sonaba espectacular
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pitercio #31 pitercio
Pues ya está probado.
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Connect #12 Connect *
Hay que reconocer que interés tiene a la vista de la gran cantidad de clicks y comentarios que ha logrado en un momento solo en meneame. Pero la noticia es chorra de narices...
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SlayerNina #28 SlayerNina *
#12 Para variar no es algo de una guerra o un genocidio. Me recuerda a cuando se quedó atascado aquel barco en 2021 en el canal de Suez. Estábamos en plena pandemia, con los ánimos por los suelos, y ocurre una "tragedia" sin heridos que solo jodió a los ricos y a los que esperaban alguna chorrada de Aliexpress
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txirrindulari #42 txirrindulari
#28 yo soy más de conspiraciones, no fue un accidente
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redscare #29 redscare
Se que es una irresponsabilidad, pero no puedo asegurar que en su lugar no hubiera hecho lo mismo xD
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#38 calcetus
A ver, estrellarse, estrellarse, no se etrellaron. Comieron un poco de tierra y ya
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#30 TitereConCabeza
Me da que serán los únicos que van a probar el circuito este año viendo como van las obras …
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#41 paco_camps_2011
Al final estan haciendo esta aberracion? Solo espero que sea pagado con dinero de los contribuyentes madrileños. En unos años vendran a quejarse de los ruidos.
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Blackat #22 Blackat
Formula 1 o libertad!! [Firmado Benito y Compañia]
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#37 Tiranoc
Normal, iban con neumáticos de lluvia y se les había activado el drs en la curva por un fallo mecánico.
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SerVicius #35 SerVicius
Cualquier persona con 2 dedos de frente hubiese hecho lo mismo, y si el copi no va grabando le hecho de una patada en la primera curva.
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Padomon #16 Padomon
Genios
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#26 meneandotela
Ayudo dimisión....no es así?

Es lo mismo que pide el PP cuando un autónomo rojo no hace la declaración, pide que el ministro de hacienda dimita.
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N0noYy #32 N0noYy
lo estaban testeando
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menéame