Alemania prohíbe los formatos de Microsoft en sus administraciones y lo hace vinculante para todos los niveles del gobierno

El Deutschland-Stack, el nuevo marco de infraestructura digital soberana de Alemania, establece que las administraciones públicas solo podrán usar ODF y PDF/UA como formatos de documento. No es una recomendación: es un mandato legal con plazo de implantación en 2028 que afecta desde el gobierno federal hasta los municipios. El artículo explica por qué ODF y no .docx, qué problema estructural resuelve (el vendor lock-in como estrategia de negocio), y qué implica para el resto de Europa.
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Un peligro del que advirtió el mismísimo Bill Gates:… » ver todo el comentario
Esos formatos los lee LibreOffice.
Sobre todo el MDB.
Demasiados Directores Generales Cuñaos.
MAFO, TACO.
MS lleva muchos años jugando a esto de cargarse a la competencia . Su principal aliado son los usuarios incondicionales y los despistados.
Les deseo mucha suerte y es un primer paso importantísimo.
Pero del dicho al hecho...
Me espero unos añitos a ver en que acaba antes de echar las campanas al vuelo.
Pero resulta que MS-office teóricamente lo soporta.
Si no se le hace un seguimiento para que se cumpla a rajatabla la especificación usando MS Office , ya le pondrán sus micro variaciones y ampliaciones al formato para que no sea compatible . Imagina pop ups tipo:
"algunas características del documento no son soportadas por el formato estándar ODF"
- usar ampliaciones MS
- perder cambios
tienes todos tus documentos llenos de pequeñas incompatibilidades que te hacen cautivo y ms tiene un problema?
No tú?
Algo se me escapa.
Que contraten a la gente de Carpeta ciudadana.
Hay que coger toda la distancia posible con Disparos Unidos de América
A nuestro gobierno (doy gracias a dios de que estén estos y no otros)/politicos les falta mucha altura de mira
Y si les presionaran minimamente pasarian por el aro. Pero claro, el sobre segurmente sea gordo...