Alemania prohíbe los formatos de Microsoft en sus administraciones y lo hace vinculante para todos los niveles del gobierno

El Deutschland-Stack, el nuevo marco de infraestructura digital soberana de Alemania, establece que las administraciones públicas solo podrán usar ODF y PDF/UA como formatos de documento. No es una recomendación: es un mandato legal con plazo de implantación en 2028 que afecta desde el gobierno federal hasta los municipios. El artículo explica por qué ODF y no .docx, qué problema estructural resuelve (el vendor lock-in como estrategia de negocio), y qué implica para el resto de Europa.