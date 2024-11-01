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Alemania prohíbe los formatos de Microsoft en sus administraciones y lo hace vinculante para todos los niveles del gobierno

Alemania prohíbe los formatos de Microsoft en sus administraciones y lo hace vinculante para todos los niveles del gobierno

El Deutschland-Stack, el nuevo marco de infraestructura digital soberana de Alemania, establece que las administraciones públicas solo podrán usar ODF y PDF/UA como formatos de documento. No es una recomendación: es un mandato legal con plazo de implantación en 2028 que afecta desde el gobierno federal hasta los municipios. El artículo explica por qué ODF y no .docx, qué problema estructural resuelve (el vendor lock-in como estrategia de negocio), y qué implica para el resto de Europa.

| etiquetas: alemania , microsoft , open source , software libre , odf
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30 comentarios
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Comentarios destacados:        
RedKanan #2 RedKanan
This is the way.
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#4 Zerjillo
#2 Eso iba a decir yo.
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Gry #3 Gry *
Implica que si al Gobierno estadounidense se le va la pinza y amenaza con bloquear el uso de software de Microsoft en Alemania su administración podrá seguir funcionando. :-P

Un peligro del que advirtió el mismísimo Bill Gates:…   » ver todo el comentario
11 K 116
lgm1976 #6 lgm1976
#3 Exacto. Y no es hipotético, ya ha pasado con sanciones y restricciones de exportación de chips. La soberanía digital empieza por no depender de que alguien en Washington no se levante de mal humor.
11 K 113
litos523 #11 litos523
#3 Hay software magnifico compatible con los formatos de Microsoft que puedes utilizar si Microsoft te cierra el grifo. Es mas un gesto que una accion con alguna repercusión.
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ahoraquelodices #19 ahoraquelodices
#11 Todas las funciones son compatibles? Porque a ti y a mi nos sirven con el uso que le damos, pero hay quien usa funciones avanzadas.
2 K 17
HaCHa #26 HaCHa
#11 Sobre todo si te cierra el Onedrive.
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Don_Gato #5 Don_Gato
Mientras tanto, en los requerimientos de la AEAT...  media
10 K 91
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#5

Esos formatos los lee LibreOffice.
1 K 27
HaCHa #25 HaCHa
#13 Huy, sí. Los lee de puta madre.
Sobre todo el MDB.
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Elektr0 #15 Elektr0 *
#5 En España tenemos administraciones pidiendo como requisito usar Internet Explorer todavía en 2026. Nada me sorprende
3 K 34
#16 sisi
#5 ¡OstrasDBF!....el dbase lo utilizaba yo por el 1991.¿ Aún hay alguien que programe en clipper?
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#20 DotorMaster
#5 España es súper cutrísima en cuanto a sistemas informáticos en las AAPP. Puede haber alguna excepción, pero en general fatal.

Demasiados Directores Generales Cuñaos.
3 K 33
sleep_timer #7 sleep_timer
Dies wird das Jahr von Linux auf dem Desktop.

xD xD xD
3 K 49
LeDYoM #8 LeDYoM
#7 Suena raro, yo le pondría "sein" al final, pero no se.
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#21 metalico_zgz
#8 Los alemanes suelen comerse ese sein final en frases con werden. Es su rollo.
0 K 9
Arkhan #14 Arkhan
#7 No hace falta que invoquéis a satanás para que os ayude a difundir el software libre, parece que poco a poco, muy poco a poco, los gobiernos se van dando cuenta solitos.
0 K 12
sleep_timer #1 sleep_timer
Juas juas juas juas...

MAFO, TACO.
xD xD
1 K 19
#28 CarlosSanchezDiaz
#24 lo incumple el usuario, el que aprieta al botoncito "guardar las pijotadas que odf no soporta" .
MS lleva muchos años jugando a esto de cargarse a la competencia . Su principal aliado son los usuarios incondicionales y los despistados.
Les deseo mucha suerte y es un primer paso importantísimo.
Pero del dicho al hecho...
Me espero unos añitos a ver en que acaba antes de echar las campanas al vuelo.
1 K 15
#10 CarlosSanchezDiaz *
Solo afecta al formato, me parece cojonudo.
Pero resulta que MS-office teóricamente lo soporta.
Si no se le hace un seguimiento para que se cumpla a rajatabla la especificación usando MS Office , ya le pondrán sus micro variaciones y ampliaciones al formato para que no sea compatible . Imagina pop ups tipo:
"algunas características del documento no son soportadas por el formato estándar ODF"
- usar ampliaciones MS
- perder cambios
1 K 15
lgm1976 #17 lgm1976
#10 Es el riesgo histórico de siempre con Microsoft y los estándares. Pero aquí el mandato es el formato, no la aplicación: si MS Office genera ODF con extensiones propietarias incompatibles, el problema lo tiene Microsoft, no la administración. El cumplimiento de la especificación será auditable.
1 K 16
#22 CarlosSanchezDiaz
#17 si?
tienes todos tus documentos llenos de pequeñas incompatibilidades que te hacen cautivo y ms tiene un problema?
No tú?
Algo se me escapa.
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lgm1976 #24 lgm1976
#22 Tienes razón, me expresé mal. El problema práctico lo tienes en la transición. Lo que cambia es quién tiene la responsabilidad legal: si el mandato exige ODF puro y MS Office lo incumple, la administración tiene argumentos para exigir cumplimiento o cambiar de herramienta. Sin el mandato no tienes ni eso.
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LeDYoM #9 LeDYoM
A ver si está vez no se rajan como cuando quitaron Windows y luego volvieron.
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lgm1976 #12 lgm1976
#9 Sí, el historial no ayuda. Pero esta vez la diferencia es que no es un proyecto piloto: es un mandato legal con nombre y fecha. Si se echan atrás tendrán que derogar legislación, bastante más difícil que cancelar una licitación.
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Paisos_Catalans #29 Paisos_Catalans *
Necesitamos el formato euro-standart, abierto y libre. Europa necesita YA una oficina de software europeo libre y auditado en seguridad. En esto si que deberíamos tener fondos dedicados, a crear software para los paises y nuestros gobiernos, a todos los niveles.

Que contraten a la gente de Carpeta ciudadana.
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manc0ntr0 #27 manc0ntr0
Buena iniciativa. Ojalá más países europeos sigan el mismo camino.
Hay que coger toda la distancia posible con Disparos Unidos de América
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#18 fliper
Para cuando algo similar a Deutschland-Stack español??
A nuestro gobierno (doy gracias a dios de que estén estos y no otros)/politicos les falta mucha altura de mira
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SerVicius #23 SerVicius
Años llevo diciendo que si las AAPP usan/obligan a usar software de microsoft este nos deberian de dar licencias gratuitas a todos los cuidadanos tanto para windows como para office.
Y si les presionaran minimamente pasarian por el aro. Pero claro, el sobre segurmente sea gordo...
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#30 Dedalos
España para cuando?
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menéame