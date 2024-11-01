edición general
25 meneos
31 clics
Los audios secretos de Ana Rosa Quintana con Villarejo, claves para destapar que ‘El asturiano’ era Mariano Rajoy

Los audios secretos de Ana Rosa Quintana con Villarejo, claves para destapar que ‘El asturiano’ era Mariano Rajoy

El juicio de la Operación Kitchen estuvo marcado este lunes por la mención de un nombre muy destacado de la televisión de nuestro país. Ana Rosa Quintana se convirtió en una de las protagonistas de esta sesión después de que el principal investigador del caso e inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Gonzalo Fraga, explicase cómo identificaron que Villarejo y los principales implicados empleaban los motes de "El asturiano" o "El barbas" para referirse a Mariano Rajoy.

| etiquetas: villarejo , ana rosa quintana
21 4 0 K 334 actualidad
3 comentarios
21 4 0 K 334 actualidad
#1 laruladelnorte
Y ahí sigue hiena rosa dando clases de periodismo e imparcialidad... :clap:
2 K 39
josde #2 josde
El Asturiano, el barbas,M Rajoy todos son el mismo.
0 K 20
SerVicius #3 SerVicius
"Llega un momento que le explica literalmente que "El Asturiano" es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy"

A mi parece falto de carga probatoria. Para que sea de verdad algo indiciario hay que dar dni y num de la ss. Sin eso la prueba queda coja, dudosa. Más parece una cabeza de turco ese desconocido M.Rajoy que alguien con resposabilidad alguna. Circustancial vamos.
0 K 7

menéame