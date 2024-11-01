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Ayuso insulta a medio mundo desde Bruselas y convierte Madrid en un foco de bochorno diplomático

Ayuso insulta a medio mundo desde Bruselas y convierte Madrid en un foco de bochorno diplomático

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso ya no pueden despacharse como una simple sobreactuación política. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que en Barcelona habrá “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”, no está solo atacando al Gobierno central: está insultando a países soberanos, dinamitando la imagen exterior de España y colocando a una institución autonómica en una posición de abierta agresión diplomática.

| etiquetas: ayuso , madrid , diplomacia , narcoestados
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
Anfiarao #1 Anfiarao *
Los mejores bochornos mundiales, los del Madrid pepero
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Los superará con la entrega de la medalla de Madrid a EEUU por ser "faro de el mundo libre".
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Anfiarao #16 Anfiarao
#9 que la CAM de esta escoria te conceda un premio es como si un trailer de desprestigio descargara en tu jardin
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Skiner #20 Skiner
#1 La constante insistencia en ponerle la alcachofa a esta sujeta y darle importancia a las majaderías que dice. :wall:
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BM75 #24 BM75
#20 Sería mucho más efectivo que no la votaran un millón y medio de personas...
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Skiner #39 Skiner *
#24 Le votan para que trabaje, y haga de presidenta no para que diga majaderías y le rian las gracias todos los medios comprados permanentemente.
Un presidente de una comunidad debe dedicarse a hacer su trabajo, esta señora hace todo menos trabajar.
En España hay una sobrexposición de los politicos a todas horas en todas partes que en otros paises no sucede.
Ya vale de cosas que no aportan nada.
Hablen de lo que hacen no de lo que dicen estérilmente y de polémicas artificiales creadas por ellos mismos.
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BM75 #40 BM75 *
#39 No. Ojalá fuese como dices, pero los que votan a la Ayuso lo hacen para que ayusee. ¿Crees que es gente con sentido común que esperan que sea una mujer sensata?
Los ayusers quieren esto, y ella los premia.
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Skiner #43 Skiner
#40 Te lo resumo en una frase:
Si a un tonto le ries sus tonterias le haces más tonto todavia.
A Ayuso le votan para que haga lo que hace, beneficiar a los ricos, privatizar, etc, etc.
Lo que dice es puro teatro que algunos os empeñaís en extender cuando no aporta nada y solo sirve para tapar lo que esta haciendo realmente o su propias miserias y problemas.
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EvilPreacher #35 EvilPreacher
#1 Como Madrid es su cortijo y se le consiente todo, se piensa que se puede mear en cualquier árbol. Pero no toda Europa es orégano.
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Javi_Pina #6 Javi_Pina
Menos mal que la comunidad de Madrid no tiene ejercito, porque esta sería peor que Trump
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#13 eipoc
¿Alguien esperaba otra cosa de la falangista?
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A.more #7 A.more
A esta lerda la votan los madrileños
4 K 54
Ludovicio #10 Ludovicio
#7 Muchos la votan. Otros muchos solo la sufrimos.
7 K 65
oceanon3d #14 oceanon3d
#10 Mucho animo. {0x1f37b}
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Cuñado #37 Cuñado
#26 Pero en sus 62 años ya ha vivido bebido lo de diez.
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Jack29 #11 Jack29 *
Decir estas burradas no es ilegal?
Que luego a los titiriteros y a un rapero, por palabras y no actos les han buscado problemas.
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#17 eugeniodl
#11 Está es mucho y muy epañola, este tipo de gente tiene barra libre.
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#30 baronluigi
#17 El fachapass de toda la vida.
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angelitoMagno #23 angelitoMagno
Ha llamado narcoestados a Brasil, México y Colombia.

Que pena que en esos países ni sepan que Ayuso existe, porque estaría bien que emitieran una protesta diplomática.
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Un_señor_de_Cuenca #36 Un_señor_de_Cuenca
#23 Más tarde o más temprano hará un Milei. Tendrá que hablar oficialmente con algún representante de estos países y hará hasta genuflexiones.
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#18 senafactual
Además de mala, estúpida. Y para colmo la cara de desquiciada. No le falta un detalle.
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moco36 #21 moco36
Y que esta ameba gane 100k anuales.... que asco de sistema que cualquier inutil puede ostentar semejante cargo....
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BM75 #32 BM75
#21 ¿Crees que solo gana eso? :roll:
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TikisMikiss #41 TikisMikiss
#32 Qué angelico el #21 :troll:
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daTO #33 daTO
#21 este... Gana mucho más, tú ya me entiendes..
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#8 Otrebla8002
La ignorancia se ha adueñado de la presidencia de Madrid. Han cerrado un personaje tan chabacano que no van a saber cómo deshacerse de él.
PP seal of approval. !!!
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#29 baronluigi
#8 ¿ En qué se diferencia ésta de la Esperanza Aguirre?
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johel #28 johel *
Como insultar a mas paises en menos tiempo, el reality chow.
Tenemos circo, tenemos pista pero no tenemos payasos porque seria insultarles. En el capitulo de hoy Ayuso, se comparara en la tertulia de la noche con lo que haya dicho Trump en los ultimos 5 minutos para ver quien es mas zafio.
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radon2 #15 radon2
Yo creo que actúa así para que Feijóo no parezca tan mermado.
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gale #22 gale
Brasil y México son dos países grandes e importantes.
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#38 abogado_del_diablo
¡Apliquemos el 155 a Madrid, YA!
Suspensión de la autonomía mientras los camisas pardas sigan en el poder.
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tranki #2 tranki
No sé, ahora que la miro más de cerca, ya no es tan guapa
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#3 Grahml
#2 Es que ya le rondará los 50.

Bendita juventud.
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A.more #5 A.more
#3 no es juventud. Es que es así de tarada desde pequeña
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#26 soberao *
#3 Peor lo tiene Miguel Ángel Rodríguez, que tiene 62 años y ha tenido ya dos infartos y padece diabetes. Que cualquier susto lo manda a criar malvas.
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ansiet #4 ansiet
#2 Es de hecho bastante fea al menos por dentro, la carcasa no la merece, en este caso la cara no es el espejo del alma.
Además de ser una analfabeta mediática.
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BM75 #25 BM75
#2 Ya no es tan guapa para lo guapa que es :shit: :troll:
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Nobby #19 Nobby
Nadie se ha planteado que dar publicidad a cada pedo que se tira Ayuso es contraproducente para el objetivo de que no llegue al gobierno?
Ya lo decían los Simpsons... "A los monstruos no mirar"
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Niltsiar #27 Niltsiar
#19 Los que no deben llegar al gobierno, por el bien de todos, son PP y Vox.
Ayuso puede que ayude o que estorbe a tal efecto...
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#31 fzman
Trump insulta constantemente y su claque se lo aguanta.
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#34 pestiño
Esta no se ha enterao de que el mundo ha cambiado.
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#12 XDistante
Irrelevante, como esta señora hablando del gobierno
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Palas_Memeces #42 Palas_Memeces
Cada vez que no tiene un platano en la boca la lia. Le gusta mucho la fruta.
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menéame