Ayuso insulta a medio mundo desde Bruselas y convierte Madrid en un foco de bochorno diplomático

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso ya no pueden despacharse como una simple sobreactuación política. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que en Barcelona habrá “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”, no está solo atacando al Gobierno central: está insultando a países soberanos, dinamitando la imagen exterior de España y colocando a una institución autonómica en una posición de abierta agresión diplomática.
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Un presidente de una comunidad debe dedicarse a hacer su trabajo, esta señora hace todo menos trabajar.
En España hay una sobrexposición de los politicos a todas horas en todas partes que en otros paises no sucede.
Ya vale de cosas que no aportan nada.
Hablen de lo que hacen no de lo que dicen estérilmente y de polémicas artificiales creadas por ellos mismos.
Los ayusers quieren esto, y ella los premia.
Si a un tonto le ries sus tonterias le haces más tonto todavia.
A Ayuso le votan para que haga lo que hace, beneficiar a los ricos, privatizar, etc, etc.
Lo que dice es puro teatro que algunos os empeñaís en extender cuando no aporta nada y solo sirve para tapar lo que esta haciendo realmente o su propias miserias y problemas.
vividobebido lo de diez.
Que luego a los titiriteros y a un rapero, por palabras y no actos les han buscado problemas.
Que pena que en esos países ni sepan que Ayuso existe, porque estaría bien que emitieran una protesta diplomática.
PP seal of approval. !!!
Tenemos circo, tenemos pista pero no tenemos payasos porque seria insultarles. En el capitulo de hoy Ayuso, se comparara en la tertulia de la noche con lo que haya dicho Trump en los ultimos 5 minutos para ver quien es mas zafio.
Suspensión de la autonomía mientras los camisas pardas sigan en el poder.
Bendita juventud.
Además de ser una analfabeta mediática.
Ya lo decían los Simpsons... "A los monstruos no mirar"
Ayuso puede que ayude o que estorbe a tal efecto...