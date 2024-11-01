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Meriendas de los abuelos: lo que comíamos de pequeños en cada rincón de España

Meriendas de los abuelos: lo que comíamos de pequeños en cada rincón de España

Pan con chocolate, quesada pasiega, coca de llanda… Descubre qué merendaban los niños en cada rincón de España y la historia detrás de cada bocado.

| etiquetas: meriendas , abuelos
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13 comentarios
12 2 1 K 184 cultura
Comentarios destacados:    
makinavaja #5 makinavaja
Asi que recuerde.... pan con vino y azucar.... pan con la nata de cocer la leche...
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Asimismov #9 Asimismov *
#5 ya no hay cueceleches como los de antes, :-/  media
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Malinke #11 Malinke
#9 por aquí le decían hervidor.
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perrico #4 perrico
En un pueblo del sur de Cantabria: Rebanada de pan de Hogaza con la nata que salía después de la cocción de leche recién ordeñada y miel de los dujos de mi abuela. Muy natural todo pero lo odiaba.
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Mark_ #1 Mark_
Pan con aceite y azúcar en Andalucia :-*
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#6 SACROMONTE
#1 Y de vez en cuando me lo preparo para merendar....
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autonomator #7 autonomator *
Pan con aceite y pimentón, Bizcochadas (tortas de Alcázar con leche y canela), Pan con Tulicrem (creo que ese untable me hizo inmune al Novichok), Pan con matequilla y colacao espolvoreado, Bocadillos de todos los fiambres posibles, picatostes con chocolate, galletas con foiegras (ese era invento mio), pepino con sal, tomate con sal, Una naranja con pan (me sigue encantando a día de hoy)... y todo aquello que habitase en la nevera o en la alacena de mi madre porque yo comía cual lima de carpintero. (pasados los cincuenta, mido 1,90mt y peso 128 kg)
!Gracias madre y padre por eso y por mucho mas !
edit: ahora tengo dos hijos que han heredado mis costumbres (de padres gatos hijos mininos) y sé lo que cuesta llenar una despensa.
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Malinke #10 Malinke
#7 si te gustan las peras y nunca lo probaste, prueba pera con pan.
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Lupus #12 Lupus
#10 a mi bisabuela le encantaban las peras con pan.
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Sabbath #3 Sabbath
Pan con mantequilla y azucar si sobraba algo de dinero
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#8 Strandedandbored
Pan con vino y azúcar. Nos lo daban como si nada.

Pero mi favorito era el bocadillo de quesitos.
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#2 Tronchador.
Y una copita de vino.
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#13 senafactual
Lo típico, bocata de media barra con chorizo revilla, mantequilla y azúcar. La piedra angular de toda merienda nutritiva.
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