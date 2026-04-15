PP, Vox y UPN se niegan a firmar una declaración institucional condenando el incidente del diputado de Vox en el Congreso

Todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, Vox y UPN, han firmado una declaración institucional promovida por el PSOE para condenar el incidente ocurrido este martes entre el diputado de Vox José María Sánchez García y el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía una sesión plenaria. La declaración institucional no puede ser leída en el pleno de la Cámara baja al no contar con la unanimidad de los grupos parlamentarios.