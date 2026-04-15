edición general
18 meneos
22 clics
PP, Vox y UPN se niegan a firmar una declaración institucional condenando el incidente del diputado de Vox en el Congreso

PP, Vox y UPN se niegan a firmar una declaración institucional condenando el incidente del diputado de Vox en el Congreso

Todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, Vox y UPN, han firmado una declaración institucional promovida por el PSOE para condenar el incidente ocurrido este martes entre el diputado de Vox José María Sánchez García y el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía una sesión plenaria. La declaración institucional no puede ser leída en el pleno de la Cámara baja al no contar con la unanimidad de los grupos parlamentarios.

| etiquetas: vox , pp , upn , ultraderecha , congreso
15 3 0 K 234 politica
8 comentarios
15 3 0 K 234 politica
#3 Juantxi *
Son la misma mierda: franquista golpistas.
3 K 44
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
#3 ok
También puedes mirarlo así:
Próximos dirigentes de este país.
A que suena casi peor?
0 K 7
moco36 #1 moco36
Pues que luego no lloren cuando les partan la cara por la calle. Normalicemos pegar a los los del pp y vox.
2 K 39
javibaz #4 javibaz
#1 no te olvides de los de UPN
0 K 12
sotillo #6 sotillo
#1 Creo recordar que entre sus filas había militares en la reserva que hablaban de eliminar a 23 millones, lo mismo no es buena idea amenazar que estos van haciendo listas esperando que llegue el momento
0 K 10
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Qué van a condenar si se ponen palotes viendo a alguien actuar violentamente en el parlamento.
1 K 34
Thornton #2 Thornton *
Todos quedan retratados (en el caso de Vox, retrasados), unos por su talante democrático y otros por falta de él.
1 K 27
Harkon #7 Harkon *
Cómplices del fascismo, no esperaba menos de esa escoria. También hay que decir que muy mal por el PSOE por prohibir guardar en el diario de sesiones cuando alguien llame a los fascistas por su nombre, solo contribuyen a blanquear a los fascistas.
0 K 18

menéame