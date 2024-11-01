Abby Martin fue a Israel. Es peor de lo que crees [ENG]  

Abby Martin relata su experiencia en Israel, donde afirma haber presenciado un "fascismo desatado" y una retórica genocida abierta contra los palestinos. Describe una sociedad dominada por el odio y el supremacismo, donde incluso se justifica la violencia contra niños. Según Martin, la propaganda israelí está colapsando porque el mundo ahora ve la realidad sin filtros a través de las redes sociales, exponiendo crímenes que ya no pueden ocultarse bajo narrativas oficiales.
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Por no mencionar la segunda edición taaan necesitada y no menos esperada de los juicios de Nuremberg para todos los que han participado directa e indirectamente en el genocidio perpetrado. Al final acaban ahorcados aquellos que hace un mes aprobaban ejecuciones sumarias de palestinos con horca.