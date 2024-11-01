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Abby Martin fue a Israel. Es peor de lo que crees [ENG]

Abby Martin fue a Israel. Es peor de lo que crees [ENG]  

Abby Martin relata su experiencia en Israel, donde afirma haber presenciado un "fascismo desatado" y una retórica genocida abierta contra los palestinos. Describe una sociedad dominada por el odio y el supremacismo, donde incluso se justifica la violencia contra niños. Según Martin, la propaganda israelí está colapsando porque el mundo ahora ve la realidad sin filtros a través de las redes sociales, exponiendo crímenes que ya no pueden ocultarse bajo narrativas oficiales.

| etiquetas: israel , palestina , sociedad , violencia , odio , supremacismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#6 A Sudáfrica se le aisló por menos. Y incluso ha sido Sudáfrica la que le ha denunciado primero a Israel.
3 K 45
Sr.No #8 Sr.No *
#6 no, tiene que desaparecer. Y todos los territorios ocupados, incluyendo el Israel pre 2024, también deben ser devueltos. En su lugar lo que debe existir es Palestina.

Por no mencionar la segunda edición taaan necesitada y no menos esperada de los juicios de Nuremberg para todos los que han participado directa e indirectamente en el genocidio perpetrado. Al final acaban ahorcados aquellos que hace un mes aprobaban ejecuciones sumarias de palestinos con horca.
2 K 33
smilo #10 smilo
#8 si desaparece se esparcira una manada de hijos de puta por todos lados, prefiero tenerlos encerrados
1 K 23
Sr.No #11 Sr.No
#10 eso sí que sería una putada. Con suerte la mayoría pertenecen a EEUU y ahí los aguanten.
0 K 12
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
Se puede poner el audio en Español con acento de EEUU
1 K 32
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Creo que es así. Pero no se puede personalizar en Israel si no queremos que el ciclo de violencia sea eterno.
3 K 8
BastardWolf #4 BastardWolf
#2 no seas equidistante que no es el tema con el que serlo
1 K 25
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Por eso no tienes que preocuparte: la violencia no será eterna porque Israel va a desaparecer.
8 K 112
smilo #6 smilo
#5 Israel no tiene que desaparecer, tiene que ser aislado económica y físicamente y que no sean admitidos en ningún país.
1 K 24
ViejoInsultaAChemTrail #7 ViejoInsultaAChemTrail *
¿Abby quien? que esta bien que se de cuenta, no la ninguneo por el documental en si. Solo es que ni puta idea de quien es ni de que significa que ella se haya dado cuenta.Era pro israeli? no lo era? que ojocuidao, igual dice mas de mi ignorancia que de su relevancia.
0 K 7

menéame