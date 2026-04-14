edición general
30 meneos
29 clics
Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

La primera ministra de Italia ha explicado que se ha tomado esta decisión “en vista de la situación actual”.

| etiquetas: italia , israel , suspensión
25 5 0 K 211 actualidad
11 comentarios
25 5 0 K 211 actualidad
Comentarios destacados:    
arturios #2 arturios
¿Y Abascal que opina de todo esto?
6 K 104
#6 Hynkel
#2 Que Meloni no es lo suficientemente patriota. :troll:

Es lo que tiene ser un lameculos sin criterio propio, que en cuanto tu ídolo hace cosas contradictorias con lo que decía antes (le importa un huevo, sólo quiere hacer lo que le venga en gana) te quedas en fuera de juego.
2 K 29
Aokromes #7 Aokromes
#2 OJO yo creo que la palabra clave es AUTOMATICA, como le he mencionado a varios italianos.
0 K 10
arturios #11 arturios
#7 Puede, pero ha dejado de ser algo fijo a algo a negociar.
0 K 11
pitercio #10 pitercio
#2 que tiene que pedir que le aumenten el cheque.
0 K 18
nemesisreptante #5 nemesisreptante
Osea que de todas las derechas es la de España la que da el putisimo mayor asco? Me pinchas y no sangro.
2 K 47
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#5 Se rigen por otra brújula moral...  media
1 K 36
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Como siga así, acaba cantando Bella Ciao. xD
2 K 46
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Quiere adelantar a Perro por la derecha
2 K 31
#9 chocoleches
Puede ser todo lo facha que quieras pero no es tonta, sabe como evoluciona la opinión pública y no se va a quedar fuera.
0 K 11

menéame