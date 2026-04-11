La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)  

La representación de un colono fotografiando a una mujer palestina en un semanario italiano provoca una protesta diplomática y un debate más amplio sobre la libertad de prensa y el antisemitismo
| etiquetas: sionismo , italia , israel , lespresso , periodismo
P.d: el hijoputa parece hijo de hermanos
Más caretos:
xcancel.com/BlackwoodBrief/status/2043548483039502733?s=20
P.d: el hijoputa parece hijo de hermanos
Más caretos:
xcancel.com/BlackwoodBrief/status/2043548483039502733?s=20
Pozz si , los nazis son asín.
o igual simplemente es el arquetipo de su sociedad....
No dan a basto estos días los israelíes a llorar contra ese supuesto "antisemitismo"...
youtu.be/C3BqhEajUSQ?list=PLK_aZPABrGqQGRpd9CPzNaaVTI6QDP3QE&t=63
Por eso se pasan el día pescando judíos como su líder, que tiene de sangre judía lo que yo.
-La foto es real.
-Oh. Oh. Vaya. ¿En serio? Joder.
www.haaretz.com/israel-news/israel-security/2026-04-11/ty-article/.pre
No sé donde la venderán en España pero me encantaría comprarla aunque solo sea como gesto de apoyo.
Por ejemplo a España, muchos de ellos gracias a sus falsa nacionalidad española (por "sefarditas" o por la "visa oro" o por cualquier otra cosa). Van a venir aquí con su mierda, de la mano del PP y VOX, y van a seguir con la misma política de siempre. Corrupción, extorsión, supremacismo, toda su mierda. Y de la mano de altos cargos del Estado y el PP
En la cuenta de Twitter, "Israel Genocide tracker"*, todo lo que muestran es lo que los soldados de Israel suben orgullosos a sus redes sociales, para el disfrute de familiares y amigos. No son fotos de periodistas que pueden fotografíar incluso lo que no quieres que salga. Aquí son solo sus fotos y sus publicaciones como genocidas y criminales de guerra.
* xcancel.com/trackingisrael
Recordemos también el esfuerzo de Isarel y de sus programas de espionaje y seguimiento, por asesinar selectivamente a periodistas, civiles sin armas, solo con su cámara, micrófono y su palabra.
Seguro que la masa pluricelular que aparece en la foto vestida de militar tiene en su haber unas cuantas muertes de civiles, niños incluidos. Pero no digamos nada, que se ponen tristes y luego tienen que tirar bombas a escuelas.
A ver si el antisemita es él.
Es flipante ya, ojo, no saqueis fotos de los muertos que nos haceis quedar mal....
Muchas noticias de las bomdades de las IDF están saliendo
Asesinatos, torturas, violaciones, mutilaciones, secuestros, destrucción de viviendas e infraestructuras -> legítimo derecho a de Israel a defenderse
es evidente quien sobra en el mundo ahi
y hablar de antisemitismo cuando se defiende a un pueblo semita como el palestino
es bastnte ridiculo y digno de hijos de puta manipuladores
www.filmaffinity.com/es/film552442.html
Un palestino en Texas... En el último capítulo (o los dos últmos) va a Palestina, e interaccionan con Israelíes
Si un francotirador de las FDI se hace una tendinitis por disparar a niños palestinos en la cabeza, un sionista te dirá que la víctima es él.
Igualmente, siendo el soldado feo el problema sería el mismo que si fuera guapo: lo importante está en el interior y ese interior es más feo que su aspecto visible.
eci.ec.europa.eu/055/public/#/screen/home
A mí los religiosos me parecen todos peligrosos.
De hecho todos dicen que la suya es la verdadera y las demás falsas, siendo en esto útimo en lo único que todos aciertan.
Por eso, aunque el creyente deje de serlo, eso no implica que de pronto se convierta en una persona racional.