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La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)

La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)  

La representación de un colono fotografiando a una mujer palestina en un semanario italiano provoca una protesta diplomática y un debate más amplio sobre la libertad de prensa y el antisemitismo

| etiquetas: sionismo , italia , israel , lespresso , periodismo
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55 comentarios
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Comentarios destacados:              
#1 "antisemitismo", dicen...:palm:

P.d: el hijoputa parece hijo de hermanos

Más caretos:
xcancel.com/BlackwoodBrief/status/2043548483039502733?s=20
Tkachenko #1 Tkachenko *
"antisemitismo", dicen...:palm:

P.d: el hijoputa parece hijo de hermanos

Más caretos:
xcancel.com/BlackwoodBrief/status/2043548483039502733?s=20
36 K 381
#3 laruladelnorte
#1 A mí me parece un cruce entre una gorila y un orangután.
6 K 64
#6 UserNotFound_164
#3 un gorila con cofia y trenzas
3 K 30
#28 soberao
#3 Parece un chivo salido, la misma expresión.
0 K 18
sotillo #55 sotillo
#3 Animales que nunca se comportarán así, tiene cara de colono israelí y si esto no nos da más miedo que un gorila loco es que no estamos aprendiendo nada
0 K 10
Niessuh #16 Niessuh *
#1 la imagen es real ¿cierto? pues no se de que se quejan, es una soldado del IDF real. Si no las gusta su aspecto, el antisemitismo lo tienen ellos :-D
9 K 82
Alfon_Dc #21 Alfon_Dc
#16 0
Pozz si , los nazis son asín.
2 K 24
#22 marcotolo
#1 o un experimento genetico que salio mal...
o igual simplemente es el arquetipo de su sociedad....
0 K 11
MasterChof #31 MasterChof
#1 si, antisemitismo contra la única semita de la fotografía
5 K 70
makinavaja #40 makinavaja
#1 Se aprecia en seguida que son el pueblo elegido de dios.... :troll: :troll: :troll: :troll:
1 K 33
calde #42 calde
#1 Es que no son menos fanáticos desde luego, por eso es tan manipulador hablar de "régimen" sólo cuando se refieren a Irán.

No dan a basto estos días los israelíes a llorar contra ese supuesto "antisemitismo"... :tinfoil:
3 K 58
IkkiFenix #52 IkkiFenix
#1 A esos colonos les deban haber sacado de algún bosque de Virgina Occidental:

youtu.be/C3BqhEajUSQ?list=PLK_aZPABrGqQGRpd9CPzNaaVTI6QDP3QE&t=63
0 K 15
MorenoEnfurecido #54 MorenoEnfurecido
#1 ¿Parece? La endogamia entre esa gente debe ser galopante. Solo tienes que echar un vistazo para darte cuenta que hay hay un problema de cromosomas serio. Y nos reíamos de los rednecks americanos...

Por eso se pasan el día pescando judíos como su líder, que tiene de sangre judía lo que yo.
0 K 7
#2 txepel *
-Me parece fatal que utilicen la IA para hacer una foto basada en topicazos y caricaturas antisemitas.
-La foto es real.
-Oh. Oh. Vaya. ¿En serio? Joder.  media
28 K 293
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#2 hostia! Pocos lazos consanguíneos veo ahí
9 K 98
#33 AGlC
#11 Su albol genealogico es un poste de madera
8 K 73
#24 Txape
#2 Un colono dicen, yo veo un hijodeputa armado hasta los dientes (no voy a entrar a valorar sus rasgos neandertales, que posiblemente es lo que les indigne a los israelís de la foto, que se haya cazado en imagen a un espécimen como ese)
3 K 31
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Los que utilizan IA para justificar sus asesinatos son ellos:

www.haaretz.com/israel-news/israel-security/2026-04-11/ty-article/.pre  media
16 K 200
#18 Kalandraka125
#5 Esperable, pero no lo sabía. Haaretz es un periódico bastante decente, lástima el tema de la suscripción obligatoria.
1 K 22
#17 fliper
"L'Espresso no ha retirado la portada ni ha emitido ninguna disculpa. La postura editorial se expone claramente en la propia presentación que la revista hace del número. La imagen documenta, en palabras de la revista, «los abusos diarios que sufren quienes tuvieron la desgracia de nacer en los territorios que los colonos pretenden ocupar para realizar el sueño del Gran Israel», describiendo los crímenes de los colonos como continuos, respaldados por el ejército israelí y recibidos sin una condena significativa por parte de la comunidad internacional."

No sé donde la venderán en España pero me encantaría comprarla aunque solo sea como gesto de apoyo.
14 K 177
Supercinexin #8 Supercinexin
El asco que dan ya no se lo quita nadie de encima. Esa colonia está destinada a desaparecer los próximos años. Lo veremos.
13 K 169
#35 carraxe
#8 Ojalá, pero tengo mis dudas. Si se desarma la colonia y se reparten los restos entre Turquía, Egipto etc... todos los colonos se van a venir a muchos países donde ya tienen la comodidad de una colonia establecida y contactos y manipulación de la clase política.

Por ejemplo a España, muchos de ellos gracias a sus falsa nacionalidad española (por "sefarditas" o por la "visa oro" o por cualquier otra cosa). Van a venir aquí con su mierda, de la mano del PP y VOX, y van a seguir con la misma política de siempre. Corrupción, extorsión, supremacismo, toda su mierda. Y de la mano de altos cargos del Estado y el PP
2 K 29
HeilHynkel #7 HeilHynkel
He visto fotogramas de Alien con dientes que daban menos grima que los del SIONazis.
12 K 136
manzitor #4 manzitor
El lloriqueo y el victimismo, está en el argumentario fascista desde siempre. Israel lo tiene bien aprendido y no por ello dejan de ser una banda de criminales enloquecidos, cuyo pueblo consiente.
11 K 134
#30 soberao *
#4 Están mostrando lo que son y lo que debieron mostrar hace mucho tiempo al mundo.
En la cuenta de Twitter, "Israel Genocide tracker"*, todo lo que muestran es lo que los soldados de Israel suben orgullosos a sus redes sociales, para el disfrute de familiares y amigos. No son fotos de periodistas que pueden fotografíar incluso lo que no quieres que salga. Aquí son solo sus fotos y sus publicaciones como genocidas y criminales de guerra.
* xcancel.com/trackingisrael

Recordemos también el esfuerzo de Isarel y de sus programas de espionaje y seguimiento, por asesinar selectivamente a periodistas, civiles sin armas, solo con su cámara, micrófono y su palabra.
2 K 52
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Vaya, les han hecho pupita con una foto.
Seguro que la masa pluricelular que aparece en la foto vestida de militar tiene en su haber unas cuantas muertes de civiles, niños incluidos. Pero no digamos nada, que se ponen tristes y luego tienen que tirar bombas a escuelas.
11 K 129
ur_quan_master #12 ur_quan_master
Pues la señora parece semita y el que la acosa un racista malnacido.

A ver si el antisemita es él.
11 K 121
hazardum #10 hazardum
Se quejan de que utilicen fotos reales en una revista??

Es flipante ya, ojo, no saqueis fotos de los muertos que nos haceis quedar mal....
5 K 66
#19 Kalandraka125
Creo que es una foto de Pulitzer.
6 K 54
Kasterot #23 Kasterot
Vaya vaya, parece que ya no controlan tanto el relato ni los medios.
Muchas noticias de las bomdades de las IDF están saliendo
3 K 54
mmlv #43 mmlv
Fotos, caricaturas, muñecos, manifestaciones, banderas palestinas -> acciones intolerables, "antisemitismo", terrorismo...

Asesinatos, torturas, violaciones, mutilaciones, secuestros, destrucción de viviendas e infraestructuras -> legítimo derecho a de Israel a defenderse
2 K 52
#14 marcotolo *
la imagen es bastante potente,
es evidente quien sobra en el mundo ahi
y hablar de antisemitismo cuando se defiende a un pueblo semita como el palestino
es bastnte ridiculo y digno de hijos de puta manipuladores
3 K 50
ombresaco #15 ombresaco
es un buen momento para recomendar los últimos capítulos de esta serie:
www.filmaffinity.com/es/film552442.html
Un palestino en Texas... En el último capítulo (o los dos últmos) va a Palestina, e interaccionan con Israelíes
1 K 22
sabino80 #32 sabino80
El soldado parece uno de los personajes neandertales de En busca del fuego.
1 K 20
makinavaja #38 makinavaja
Ultimamente parece que los sionistas tienen la piel muy fina... :troll: :troll: :troll: :troll:
1 K 20
F_Grimes #44 F_Grimes
#38 "Últimamente", dice... :roll:

Si un francotirador de las FDI se hace una tendinitis por disparar a niños palestinos en la cabeza, un sionista te dirá que la víctima es él.
1 K 19
vicus. #47 vicus.
Pipi las Trump, con cara de gañan, el ejercito más moral del mundo y el más guapo
0 K 18
RoneoaJulieta #37 RoneoaJulieta
Israel se enfurece contra todo el mundo. Ya es hora de que todo el mundo se enfurezca, de verdad, contra Israel.
2 K 17
Arkhan #26 Arkhan
Si no quieren que se publiquen fotografías con soldados israelís con cara de mono tendrían que hacer un debido casting para entrar de soldado.

Igualmente, siendo el soldado feo el problema sería el mismo que si fuera guapo: lo importante está en el interior y ese interior es más feo que su aspecto visible.
1 K 15
afrofrog #46 afrofrog
#26 Eso ya lo hacen. Tienen perfiles en instagram de modelo-soldado de las IOF a cholón. Alístate que mira que mozas (y mozos) tenemos. Forma parte de su aparato de propaganda: ellos son los guapos y buenos y los palestinos los feos y malos.
2 K 42
#45 DenisseJoel
Pues si tan rabiosos están, que ataquen a Italia, ¿o es que con los blanquitos como ellos no se atreven?
0 K 12
nemesisreptante #13 nemesisreptante
Que curioso según el índice de Libertad de periodismo Israel no está tan mal posicionado :troll:
0 K 11
lameiro #50 lameiro *
Iniciativa Ciudadana Europea: Sistema central de recogida en línea
eci.ec.europa.eu/055/public/#/screen/home
0 K 10
Wheresthebunny #36 Wheresthebunny
Feos por fuera y más feos por dentro
0 K 9
#34 pirat
La palabra islam significa sumisión, sometimiento...
A mí los religiosos me parecen todos peligrosos.
De hecho todos dicen que la suya es la verdadera y las demás falsas, siendo en esto útimo en lo único que todos aciertan.
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Format_C #51 Format_C
El ejercito más moral...
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#27 pirat
Van a hacer buenos a los musulmanes...
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Pablosky #29 Pablosky
#27 ¿y cuando han sido malos?
3 K 56
Fernando_x #41 Fernando_x
#27 El problema de las religiones no son las personas. Las personas creyentes, normalmente en la mayoría de los casos, son víctimas que no hacen mal a nadie y ya tienen bastante con la desgracia que tienen con creer. El problema son las religiones y las retrógradas creencias que promueven. cc #29
1 K 19
#48 DenisseJoel
#41 Las religiones se implantan en la infancia, y no solo afectan a las creencias concretas a las que van asociadas. Moldean la mente del individuo, de manera que afectan a toda su manera de pensar (no solo al contenido del pensamiento).

Por eso, aunque el creyente deje de serlo, eso no implica que de pronto se convierta en una persona racional.
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F_Grimes #39 F_Grimes
Pero... ¿Cual es exactamente el motivo de la protesta?... ¿Acaso es una foto manipulada?
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#20 FooDev
Joder ¿en serio está foto es real?
0 K 7
salchipapa77 #49 salchipapa77
Son asquerosos y más con esos tirabuzones de mierda. Pueblo de mierda.
0 K 7
SMaSeR #25 SMaSeR
Vaya orangután.
0 K 7
hackerman #53 hackerman
Un día más que llamen a la nazi buambulancia
0 K 7

menéame