El profesor John Mearsheimer ha afirmado precisamente que los crímenes que ahora están cometiendo Trump y Netanyahu son los mismos por los que se condenó a la muerte en la horca a los líderes nazis en Nuremberg: guerra de agresión, anexión de territorio extranjero, ataques deliberados contra infraestructuras civiles y castigo colectivo.
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Madre mía, tus jefes deben estar hasta el culo de tu incompetencia.
Asi que deja de dar por culo, y acuestate, anda, que pareces un niño de 5 años, cuando quiere que le hagan casito.
"Creo que los instintos básicos de Biden son los de un belicista, y creo que eso no es cierto en el caso de Trump. Creo que Trump no está demasiado interesado en librar guerras."
El tío es todo un humorista. La entrevista que le hizo Issac Chotiner en The New Yorker www.newyorker.com/news/q-and-a/john-mearsheimer-on-putins-ambitions-af [[es… » ver todo el comentario
Putin es un fascista y un criminal
Rusia: La orden de detención contra Putin emitida por la Corte Penal Internacional, un paso hacia la justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Ucrania
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/rusia-la-o
No os habeis dado cuenta, que el envio no habla de Putin ?
Que cansinez, siempre andais con la misma cantinela...
“Supongo que, si hubiéramos perdido la guerra, me habrían juzgado como criminal de guerra. Afortunadamente estábamos en el bando de los vencedores.” general Curtis LeMay
www.meneame.net/story/nazis-hubiesen-ganado-guerra-filmoteca-maldita/c
(nota mental: acuérdate de anotar el tiempo que pase hasta que mencione el bombardeo de Dresde)
Núremberg total.
Por no mencionar que los aliados no fueron los que empezaron la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hicieron todo lo posible por evitarla, o, al menos, estar involucrados, incluyendo cosas que no deberían haber hecho.
Por favor, no trivialicemos a los nazis.
#_12 no se que le encaja mejor: clown o caricatura??
Votemos
Por cierto, nadie quiere reirse contigo. La gente suele, sin embargo, terminar riendose de ti. Por lo que sea.
Venga ahora a la cama, nene.
Interesante obsesión la que tiene este clon con el personaje
www.meneame.net/search?p=tags&q=mearsheimer
Que vergüencita das