edición general
46 meneos
43 clics
Mearsheimer: los líderes estadounidenses e israelíes serían condenados a la horca en Nuremberg (EN)

Mearsheimer: los líderes estadounidenses e israelíes serían condenados a la horca en Nuremberg (EN)  

El profesor John Mearsheimer ha afirmado precisamente que los crímenes que ahora están cometiendo Trump y Netanyahu son los mismos por los que se condenó a la muerte en la horca a los líderes nazis en Nuremberg: guerra de agresión, anexión de territorio extranjero, ataques deliberados contra infraestructuras civiles y castigo colectivo.

| etiquetas: mearsheimer , sionismo , eeuu , israel , crímenes , núremberg , horca
39 7 3 K 265 actualidad
23 comentarios
39 7 3 K 265 actualidad
suppiluliuma #3 suppiluliuma
#1 Juácker. ¡No llames la atención sobre Nuremberg! ¡Que Putin también hubiera sido condenado!

Madre mía, tus jefes deben estar hasta el culo de tu incompetencia. :troll:
3 K 14
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#3 Resulta que el profesor John Mearsheimer, que es quien ha hecho la afirmacion (Y no #_1), no esta hablando de Putin.
Asi que deja de dar por culo, y acuestate, anda, que pareces un niño de 5 años, cuando quiere que le hagan casito.
1 K 30
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro
#14 Que parte de "que te acuestes" hay que explicarte con dibujitos ?
0 K 10
suppiluliuma #18 suppiluliuma
#16 Te veo un poco alterado, hombre. ¿Por qué no te tomas una tilita antes de irte a la cama? Con un par de carajillos. :troll:
0 K 10
aPedirAlMetro #19 aPedirAlMetro
#18 Alterado ? Pero si te he ofrecido dibujitos! para que logres entender las cosas...
0 K 10
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#3 Sí. Para el que no lo sepa
Putin es un fascista y un criminal
Rusia: La orden de detención contra Putin emitida por la Corte Penal Internacional, un paso hacia la justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Ucrania
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/rusia-la-o
1 K -3
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#12 Vaya, ya tenemos aqui a la peña del moco completa
No os habeis dado cuenta, que el envio no habla de Putin ?
Que cansinez, siempre andais con la misma cantinela...
1 K 30
alehopio #2 alehopio
Los crímenes de guerra de los aliados fueron similares a los de los nazis

“Supongo que, si hubiéramos perdido la guerra, me habrían juzgado como criminal de guerra. Afortunadamente estábamos en el bando de los vencedores.” general Curtis LeMay

www.meneame.net/story/nazis-hubiesen-ganado-guerra-filmoteca-maldita/c
2 K 50
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#2 En efecto, todos recordamos las cámaras de gas en Yorkshire. :shit:

(nota mental: acuérdate de anotar el tiempo que pase hasta que mencione el bombardeo de Dresde) :troll:
2 K 7
Lutin #6 Lutin
#4 Bombas atómicas sobre ciudades, centenares de miles de muertos.

Núremberg total.
3 K 49
suppiluliuma #10 suppiluliuma
#6 Las muertes en Hiroshima y Nagasaki fueron entre 110.000 y 2000.00. De ahí a los cinco millones largos de judíos, dos millones largos de prisioneros de guerra soviéticos, 2 millones y medio de polacos, medio millón de roma y sinti, ... hay un trecho. Y esos son gente que fue asesinada como parte de una campaña organizada, no muertos en combate o por bombardeos. Si nos ponemos a contar muertos en combate, hambrunas, la cuenta de los nazis es muchísimo mayor.

Por no mencionar que los aliados no fueron los que empezaron la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hicieron todo lo posible por evitarla, o, al menos, estar involucrados, incluyendo cosas que no deberían haber hecho.

Por favor, no trivialicemos a los nazis.
1 K 0
Tkachenko #5 Tkachenko
"Un mermado viene a verme". Peliculón, os la recomiendo :troll:
2 K 38
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#5 Es la biografia de quien ya sabemos ? :roll:
1 K 30
Tkachenko #11 Tkachenko *
#8 :troll: :troll:

#_12 no se que le encaja mejor: clown o caricatura??
Votemos
1 K 30
suppiluliuma #15 suppiluliuma
#5 #8 Por curiosidad. ¿De quién estáis hablando? Porfaaaaaaaaaaaaa. ¡Decídmelo! ¡Así podemos reírnos juntos! :troll:
0 K 10
aPedirAlMetro #20 aPedirAlMetro *
#15 Yo se que tu crees que esto es una pescaderia, pero andas muy perdido.
Por cierto, nadie quiere reirse contigo. La gente suele, sin embargo, terminar riendose de ti. Por lo que sea.
Venga ahora a la cama, nene.
0 K 10
suppiluliuma #21 suppiluliuma
#20 Vaya hombre, y ahora ofendiendo gratuitamente a los honrados pescaderos. Madre mía, menudo clasista estás hecho. :roll:
0 K 10
cosmonauta #9 cosmonauta *
más que duplicada www.meneame.net/story/mearsheimer-trump-bibi-podrian-haber-sido-conden

Interesante obsesión la que tiene este clon con el personaje

www.meneame.net/search?p=tags&q=mearsheimer
1 K 30
Tkachenko #17 Tkachenko
#9 xD xD xD
Que vergüencita das
0 K 20
suppiluliuma #22 suppiluliuma
#9 Es un americano que dice cosas muy del gusto de V.V. Putin. A los idiotas útiles hay que cultivarlos.
0 K 10
hackerman #23 hackerman
Sabemos quiénes controlan los tribunales....
0 K 7

menéame