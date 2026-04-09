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Presión masiva a Bruselas: 730.000 firmas exigen retirar los 1.100 millones de fondos europeos a Israel

Presión masiva a Bruselas: 730.000 firmas exigen retirar los 1.100 millones de fondos europeos a Israel

La iniciativa ciudadana liderada por Ione Belarra y Arnaldo Otegi denuncia que el programa 'Horizonte Europa' financia a entidades vinculadas al ejército israelí

| etiquetas: iniciativa , europa , israel
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9 comentarios
35 7 0 K 262 actualidad
Dr_Granudo #1 Dr_Granudo *
Por si alguien quiere firmar directamente, llevan 950.000 firmas y el plazo termina hoy.
eci.ec.europa.eu/055/public/#/screen/home
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#4 Sigo_intentandolo
#1 gracias. Firmado
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silvano.jorge #9 silvano.jorge
#1 El plazo termina el 13 de enero de 2027, tras un año.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
A cuento de qué se le dan 1.100 millones de dinero de los europeos al proyecto sionista?
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LinternaGorri #3 LinternaGorri
#2 no te acuerdas de cuando lo votaste?
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 En concepto de tributo a usa. Como lo de Ucrania
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manzitor #7 manzitor
A Israel, mínimo la misma moneda que a Rusia
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Connect #6 Connect
Sabe mal, pero no son precisamente las personas que deberían liderar una iniciativa así. Les van a criticar y son más fáciles de tumbar. La idea es magnífica, pero la imagen para venderla no es la ideal. Hasta a mi me cuesta hacer caso a este hombre, que no me considero cerrado.
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#8 ezcuen
#6 vamos, la cosa es quejarse. Las únicas personas que le han echado valentía a proponer algo así y las criticamos...
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menéame