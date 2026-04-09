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Presión masiva a Bruselas: 730.000 firmas exigen retirar los 1.100 millones de fondos europeos a Israel
La iniciativa ciudadana liderada por Ione Belarra y Arnaldo Otegi denuncia que el programa 'Horizonte Europa' financia a entidades vinculadas al ejército israelí
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#1
Dr_Granudo
*
Por si alguien quiere firmar directamente, llevan 950.000 firmas y el plazo termina hoy.
eci.ec.europa.eu/055/public/#/screen/home
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#4
Sigo_intentandolo
#1
gracias. Firmado
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#9
silvano.jorge
#1
El plazo termina el 13 de enero de 2027, tras un año.
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#2
XtrMnIO
A cuento de qué se le dan 1.100 millones de dinero de los europeos al proyecto sionista?
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#3
LinternaGorri
#2
no te acuerdas de cuando lo votaste?
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#5
ur_quan_master
#2
En concepto de tributo a usa. Como lo de Ucrania
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#7
manzitor
A Israel, mínimo la misma moneda que a Rusia
1
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#6
Connect
Sabe mal, pero no son precisamente las personas que deberían liderar una iniciativa así. Les van a criticar y son más fáciles de tumbar. La idea es magnífica, pero la imagen para venderla no es la ideal. Hasta a mi me cuesta hacer caso a este hombre, que no me considero cerrado.
0
K
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#8
ezcuen
#6
vamos, la cosa es quejarse. Las únicas personas que le han echado valentía a proponer algo así y las criticamos...
2
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