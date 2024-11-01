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Trump desata la ira con una imagen de sí mismo como Jesús: «El espíritu del Anticristo» (EN)

Trump desata la ira con una imagen de sí mismo como Jesús: «El espíritu del Anticristo» (EN)  

Una imagen generada por IA en la que aparece Donald Trump como Jesucristo, compartida por el propio presidente, ha suscitado acusaciones de «blasfemia».

| etiquetas: trump , religión , blasfemia , jesucristo
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 Feliberto
No se si la última temporada de The Boys copia a Trump, o Trump copia a The Boys.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Esta ha sido la primera temporada en la que tuvimos que especular sobre cómo serían unos Estados Unidos autoritarios basándonos en lo que hemos visto en otros regímenes autoritarios en la historia. Luego las elecciones tuvieron lugar, y ha sido preocupante ver cuántas cosas que escribimos se han hecho realidad”

www.meneame.net/story/ultima-barrabasada-the-boys-importante-reirse-ge
5 K 71
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
Ahora el entramado ultracatólico de la derecha española pedirá que lo santifiquen, lo de virgen creo que quedaría descartado.
4 K 76
#9 Celsar *
#3 Ojalá! La última vez que lo miré tenías que estar muerto para que te beatificasen...
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MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#9 Ninguna objeción por mi parte. :->
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tarkovsky #13 tarkovsky
#3 Sacarán en procesión un moñecote naranja vestido con encajes. La duda es si va a ser en semana santa o para el día del corpus.
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HeilHynkel #16 HeilHynkel
#3

Si es san San Agustín, entra cualquiera. xD
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MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#16 Agustín se ha quedado Trump enviando eso. xD
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#14 Grahml *
Hará un año, cuando Vance dio el beso de la muerte a Francisco sacó esta foto.

Después de cargarse 170 niñas en escuelas iraníes, la verdad, estás gilipolleces de IA, son lo de menos con Trump.

Estamos en frente de un asesino sanguinario que merece cárcel perpetua.  media
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Arzak_ #1 Arzak_
Va a terminar crucificado. 8-D
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#4 Celsar
Lo acabo de ver y no daba crédito... Está puto desquiciado.
Pero es una buena representación del sistema de salud americano donde tienes que esperar un milagro para curarte si no eres millonario.
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chu #7 chu *
#4 está demente o se hace, porque le vendría muy bien. Nunca lo sabremos.
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ipanies #6 ipanies
Está pidiendo a gritos que le saquen de la presidencia. No oculta sus desvaríos y deja claro que no está en condiciones para el cargo y aún con todo hoy vamos a dejar que ponga más leña en el fuego.
Algo está mal en el sistema.
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themarquesito #11 themarquesito
#6 Pero Trump controla el partido con mano de hierro ya que hay un sector muy grande del GOP que es trumpista a nivel sectario: si Trump dice algo, van a tope con eso.
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ipanies #15 ipanies
#11 Un sistema tan presidencialista es un peligro, que tomen nota y lo modifiquen si es que Trump deja algo que modificar...
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#8 marcotolo
vaya puto imbecil cada dia se supera mas este esperpento
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
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elgranpilaf #17 elgranpilaf
Boca abajo te colgaba yo de una cruz, hijo de puta
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menéame