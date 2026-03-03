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La Embajada de Irán en España revoluciona las redes sociales al utilizar el icónico momento de Juanma Zamorano y Lourdes Gordillo para criticar la orden de Donald Trump

La Embajada de Irán en España revoluciona las redes sociales al utilizar el icónico momento de Juanma Zamorano y Lourdes Gordillo para criticar la orden de Donald Trump

La Embajada de Irán en España revoluciona las redes sociales al utilizar el icónico momento de Juanma Zamorano y Lourdes Gordillo para criticar la orden de Donald Trump de bloquear el estrecho de Ormuz. x.com/i/status/2043357639795408971

| etiquetas: trump , irán , meme , embajada iran
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2 comentarios
33 18 0 K 640 actualidad
emmett_brown #1 emmett_brown
Es imposible que hayan llegado hasta allí ellos solos. Han tenido que tener ayuda desde dentro xD
2 K 28
#2 Grahml *
Iraníes en España.

Aunque es probable que el CM de la embajada de Irán en España sea más español que iran, observando el conservadurismo del embajador xD

www.cuatro.com/noticias/espana/20260303/embajador-irani-espana-en-boca
1 K 23

menéame