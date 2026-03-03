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La Embajada de Irán en España revoluciona las redes sociales al utilizar el icónico momento de Juanma Zamorano y Lourdes Gordillo para criticar la orden de Donald Trump
La Embajada de Irán en España revoluciona las redes sociales al utilizar el icónico momento de Juanma Zamorano y Lourdes Gordillo para criticar la orden de Donald Trump de bloquear el estrecho de Ormuz.
x.com/i/status/2043357639795408971
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emmett_brown
Es imposible que hayan llegado hasta allí ellos solos. Han tenido que tener ayuda desde dentro
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#2
Grahml
*
Iraníes en España.
Aunque es probable que el CM de la embajada de Irán en España sea más español que iran, observando el conservadurismo del embajador
www.cuatro.com/noticias/espana/20260303/embajador-irani-espana-en-boca
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Aunque es probable que el CM de la embajada de Irán en España sea más español que iran, observando el conservadurismo del embajador
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