El primer ministro de Canadá da por terminada la era en la que el 70% de su gasto en defensa iba a EEUU

Mark Carney, cuyo partido se enfrenta a unas importantes elecciones este lunes, defiende su nueva política de 'comprar canadiense' para hacer frente a las presiones económicas de Trump.
| etiquetas: primer , ministro , canadá , fin , era , 70% , gasto , defensa , usa
La visión geoestratégica del primer ministro de Canadá de involucrar a las democracias liberales y los mercados emergentes mutilateralistas contra el dogma MAGA que impregna los cambios en el orden mundial de Trump ha removido los cimientos transatlánticos en torno al libre comercio. Al tiempo, ha rescatado el viejo sueño de configurar alianzas que integren a Ottawa en el entramado de la UE
Uy uy uy,le están perdiendo el miedo al matón de clase.
Canadá.
¿De quién cojones tiene que defenderse? ¿De los icebergs?