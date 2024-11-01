Cómo España se convirtió en la conciencia de Europa mientras Sánchez lidera una respuesta “moral” contra Estados Unidos e Israel [ENG]

El reto de Europa no es solo rearmarse para afrontar sus problemas de seguridad y defensa, sino también rearmarse moralmente, para poder contribuir a un desarrollo estable y pacífico en todo el mundo. Ese fue el mensaje del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, durante un foro europeo esta semana, unas declaraciones que explican por qué algunos han apodado a su país como “la conciencia de Europa”. Desde Gaza hasta Líbano, pasando por Trump y Netanyahu, España ha actuado como una especie de excepción en Europa.