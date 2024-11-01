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El Dr. House desmonta la religión en tan solo dos minutos
En este breve recopilatorio el famoso personaje del Dr. House muestra muy ácidamente el desolado desierto mental de la religión ¡que lo disfruten racionalmente!
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#4
azathothruna
Hay contenido antiteista, hay meneo
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#2
perej
Hay inteligencia, hay meneo
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#3
ur_quan_master
Hay tet...aah que no hay.
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#5
azathothruna
#3
si se busca la actriz, puede que haya imagenes (asumiendo que no sea de IA)
Muchas ya actuan en pelotas para ganarse el pan.
Me recuerda a otra profesion.
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#1
Sawyer76
Hay House, hay meneo.
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Muchas ya actuan en pelotas para ganarse el pan.
Me recuerda a otra profesion.