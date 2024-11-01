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Viñeta: Líbano  

Viñeta de Luiso García para Diario Red del 11 de abril de 2026.

| etiquetas: líbano , viñeta , luiso garcía
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2 comentarios
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calde #1 calde *
Ésto me hace pensar que toda prensa sería debería tener cada día en su portada un recuerdo de las noticias más relevantes del momento, para no olvidar cosas como los vencidos que se están cometiendo.

Es una vergüenza ver cómo han parte de la prensa tapa estas noticias relegándolas a secciones secundarias y con muy poco espacio (o directamente ninguno).
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Oghaio #2 Oghaio
#1 Efectivamente, ver como abordan las masacres de Israel el Líbano es desolador…
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menéame