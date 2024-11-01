La Fundación de Abascal acata el requerimiento de Rubén Sánchez y rectifica el bulo de que la Guardia Civil lo señala como miembro de una trama de acoso

La Fundación Disenso, ligada a Santiago Abascal y editora del medio 'La Gaceta', ha rectificado una información publicada en ese medio en la que se afirmaba que la Guardia Civil señalaba al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, como miembro de una trama dedicada al acoso y la revelación de datos personales en redes sociales. La corrección se produce tras una solicitud formal de rectificación por parte del propio Sánchez.