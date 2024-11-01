Francia está lista para cambiarse a Linux. A casi un año de que anunciara sus planes para adoptar el software libre como base en todas las oficinas gubernamentales, el país galo confirmó que comenzará a migrar algunos ordenadores que actualmente ejecutan Windows a Linux. La idea es recuperar la soberanía digital, algo que muchos países de la Unión Europea ya están llevando a cabo.
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Al final los gabachos nos van a adelantar por la .......
izda/drcha
Me conformo con que sean amigos y aliados fiables...... ahí la dejo.
Debe ser un kegnel gobusto, con detalles intensos de Código Libgre, suave al pringcipio, con un caguiñoso asistente, pego que explota en una sesión de tegminal completamente og-gásmica, con multitud de comandos y opciones documentadas y no documentadas...
Si no me he ganado un baneo permanente, nada de lo que haga ya podrá conseguirlo.
Pero bueno...siempre hay que leeros en clave Taliban...yo ahora mismo estoy parcheando servidores y tengo de todos los colores...curioso que los de Microsoft son los que menos por culo me dan...
Si los de MS se empeñan en que usemos un sistema operativo problemático y pedigüeño en cuanto a recursos...
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux forky/sid"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_CODENAME=forky
ID=debian
HOME_URL="www.debian.org/";
SUPPORT_URL="www.debian.org/support";
BUG_REPORT_URL="bugs.debian.org/";
$ echo $XDG_SESSION_TYPE
wayland
$ windows
bash: windows: command not found
Pero luego Office no es lo mismo que su competencia. Word y Powerpoint da lo mismo. Son sustituibles. Pero Excel ya es otro tema. No hay nada que pueda sustituir a Excel.
No, no soy un novato. He usado LibreOffice bastante, por ejemplo. Usar LibreOffice Calc en vez de Excel es un atraso.