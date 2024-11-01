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Francia inicia su transición histórica de Windows a Linux y el software libre

Francia inicia su transición histórica de Windows a Linux y el software libre

Francia está lista para cambiarse a Linux. A casi un año de que anunciara sus planes para adoptar el software libre como base en todas las oficinas gubernamentales, el país galo confirmó que comenzará a migrar algunos ordenadores que actualmente ejecutan Windows a Linux. La idea es recuperar la soberanía digital, algo que muchos países de la Unión Europea ya están llevando a cabo.

| etiquetas: francia , transición , software libre , windows , linux , dinum
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
alfre2 #1 alfre2
Nadie lo vio venir, pero 2026 será el año de Linux en l’escriteur!!
5 K 77
#7 rystan *
#1 Todo el mérito es de Microsoft. Pero en los servidores la cosa está clara, especialmente en los hipervisores. Usar Windows no estaría justificado ni que te regalaran la licencia.
1 K 18
Deviance #8 Deviance *
#1 Cest la vie, sir vu ple, avec plaisure .....
Al final los gabachos nos van a adelantar por la ....... izda/drcha
Me conformo con que sean amigos y aliados fiables...... ahí la dejo.
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cocolisto #5 cocolisto
Mira que bien.Al menos Linux en la France.A tomar morcilla Windows y sus manipulaciones.
0 K 20
#11 harverto
Todo lo que no se llame "Sistema Opegativo de Picoteo" me decepcionará al 105%.
Debe ser un kegnel gobusto, con detalles intensos de Código Libgre, suave al pringcipio, con un caguiñoso asistente, pego que explota en una sesión de tegminal completamente og-gásmica, con multitud de comandos y opciones documentadas y no documentadas...


Si no me he ganado un baneo permanente, nada de lo que haga ya podrá conseguirlo.
0 K 10
Blackat #12 Blackat
No creo que dar de comer a Broadcom sea mucho mejor que dar de comer a Microsoft...todo lo demas, esta bastante pobre o tienes que acabar recurriendo a soluciones de virtualizacion cutres o frankestein...

Pero bueno...siempre hay que leeros en clave Taliban...yo ahora mismo estoy parcheando servidores y tengo de todos los colores...curioso que los de Microsoft son los que menos por culo me dan...
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Blackat #9 Blackat
Ahorraran 1000 millones en licencias y gastaran 2000 millones en frikis que resuelvan los despliegues....
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#10 mcfgdbbn3
#9: Tal vez, pero a lo mejor es empleo local, pero solo con el ahorro en hardware ya se compensaría.

Si los de MS se empeñan en que usemos un sistema operativo problemático y pedigüeño en cuanto a recursos... :roll:
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#2 meneandotela
Madre mía...no hay año que no salga que X país europeo migra de sistema.
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#4 cocococo *
$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux forky/sid"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_CODENAME=forky
ID=debian
HOME_URL="www.debian.org/";
SUPPORT_URL="www.debian.org/support";
BUG_REPORT_URL="bugs.debian.org/";

$ echo $XDG_SESSION_TYPE
wayland

$ windows
bash: windows: command not found
0 K 7
#6 rystan *
Tengo claro que Linux es técnicamente superior a Windows. Sobre todo más seguro.

Pero luego Office no es lo mismo que su competencia. Word y Powerpoint da lo mismo. Son sustituibles. Pero Excel ya es otro tema. No hay nada que pueda sustituir a Excel.

No, no soy un novato. He usado LibreOffice bastante, por ejemplo. Usar LibreOffice Calc en vez de Excel es un atraso.
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ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Pero ¿no éramos vasallos? :troll:
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menéame