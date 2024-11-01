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Este reportaje de un canal de noticias japonés que analiza el hábito de Trump con los «tacos» es una obra de arte. Se ha convertido oficialmente en un fenómeno mundial. (Eng)

Este reportaje de un canal de noticias japonés que analiza el hábito de Trump con los «tacos» es una obra de arte. Se ha convertido oficialmente en un fenómeno mundial. (Eng)

Seguro que conoces el acrónimo TACO: «Trump Always Chickens Out» (Trump siempre se acobarda).

| etiquetas: trump , taco
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