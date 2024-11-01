Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa

Si te has perdido los ensayos generales para ver cómo se verá el eclipse desde tu ubicación, o quieres explorar cómo se verá desde otras zonas, esta es tu web. Su simulador muestra cómo el horizonte puede ocultar el fenómeno según tu ubicación exacta.
| etiquetas: astronomía , eclipses , ciencia , mapas , simulación
Con animo constructivo y no criticando, faltaría más : Las chinchetas con los miradores no salen siempre. Son un poco como las meigas unas salen y otras no.
edit: ahora que sé como funciona... Es la bomba!
De todas formas muy chula la web y muy buena.
El botón del ancla y el sol lo arregla y hace que se vea todo el tiempo.