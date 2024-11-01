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Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa

Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa

Si te has perdido los ensayos generales para ver cómo se verá el eclipse desde tu ubicación, o quieres explorar cómo se verá desde otras zonas, esta es tu web. Su simulador muestra cómo el horizonte puede ocultar el fenómeno según tu ubicación exacta.

| etiquetas: astronomía , eclipses , ciencia , mapas , simulación
24 8 0 K 345 ciencia
19 comentarios
24 8 0 K 345 ciencia
Comentarios destacados:    
#1 MaxRC
Soy el autor de la web. Es un proyecto personal, y la hice porque los mapas de eclipses que encontraba te dicen “dónde” mirar, pero no tienen en cuenta algo bastante básico: el horizonte real. Si tienes una montaña delante, puedes estar en la zona buena… y no ver nada. El simulador cruza la trayectoria del sol y la luna con modelos de elevación del terreno para simular si el eclipse será visible desde un punto concreto, teniendo en cuenta orientación y obstáculos. Está pensada para los 3 próximos eclipses. Si veis cosas que no cuadran o tenéis ideas para mejorarla, encantado de recibir feedback.
18 K 155
ctrlaltsupr1 #6 ctrlaltsupr1
#1 Muchas gracias. ;)
2 K 25
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#1 Pues muchas gracias!
Con animo constructivo y no criticando, faltaría más : Las chinchetas con los miradores no salen siempre. Son un poco como las meigas unas salen y otras no.
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#17 MaxRC
#12 Jaja, gracias por el feedback! El comportamiento de las chinchetas con los miradores es un poco particular: en función del área que tengas en el mapa, te aparecen los 10 miradores con mejor score para ese área. Si te mueves, si haces zoom o quitas zoom, se vuelve a recalcular y salen los 10 mejores miradores para el nuevo área. Puede que sea un poco confuso al principio, pero una vez te enfocas en una zona, te ayuda a descubrir los mejores sitios para ver el eclipse.
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ur_quan_master #18 ur_quan_master *
#17 vale, ahora tiene más sentido. Gracias otra vez

edit: ahora que sé como funciona... Es la bomba!
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sleep_timer #2 sleep_timer
Que dia es el proximo?
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#8 exeware
#2 visita la web
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#10 MaxRC
#8 :-)
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#3 MaxRC
El primer eclipse es el 12 de agosto de 2026. Días de "ensayo" ya no habrá, porque el sol ya no estará en una posición equivalente hasta el mismo día del eclipse.
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#11 bizcobollo
#3 Dos o tres días antes será casi lo mismo, no?
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#14 MaxRC
#11 Sí, el sol estará en una posición muy parecida. Pero y la luna? Cuándo lo tapará? Y a qué hora? Muchas de las simulaciones "empíricas" que se han realizado han sido observando la posición del sol a las 20:30, pero la hora de mayor ocultación no será exactamente la misma en toda la geografía española. La web te permite hacer esa simulación sin necesidad ni de estar en el sitio, ni de tener que esperar a esos días de antes.
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#16 bizcobollo
#14 La web está fenomenal.
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#7 MaxRC
Thx. Si a alguno no le carga la vista de horizonte (el icono con las dos flechitas desde el móvil), es efecto Menéame, paciencia. Estoy cambiando algunos parámetros al vuelo para no penalizar tanto la carga desde el lado del backend.
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#9 soberao
#7 Mirando la web, miré el de este año y luego el eclipse del año que viene que es el 2 de agosto, al abrir el simulador sale el eclipse del 12 de agosto. Luego cambiando la fecha no sale bien la animación, sale la pantalla del eclipse en grande, pero no el sol recorriendo el cielo.
De todas formas muy chula la web y muy buena.
0 K 15
#13 MaxRC
#9 Gracias! Puede que haya algún enlace desde la web al simulador que no abra bien el eclipse correspondiente, lo reviso. En cuanto a lo de que no aparece la animación, puede que sea debido a que te tapa la vista una montaña? Prueba de hacer zoom out en la vista horizonte hasta que aparezca el sol. El botón del ancla te centra el sol en la X de esa ventana, y el del Sol te lo centra en la Y (se pueden probar simulaciones muy chulas)
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#15 soberao *
#13 No, es una zona sin montaña. En una segunda vista se ve, pero a mitad del eclipse (2027) la luna y el sol salen de la pantalla, pero supongo que es lo normal al centrarse en el horizonte.
El botón del ancla y el sol lo arregla y hace que se vea todo el tiempo.
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#19 MaxRC
#15 Correcto. Tiene mucha funcionalidad la web, pero me queda documentarlo y explicarlo bien. Una vista chula por ejemplo desde el móvil es la que te da el botón de brújula, que te permite usar los sensores del móvil para orientarse y guiarte hacia la zona donde se verá el eclipse. Y la brújula y el ancla te permite simular, moviendo el móvil, cómo será la trayectoria del eclipse a medida que mueves el móvil a derecha apuntando al horizonte.
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menéame