Hantavirus, el misterio del Hondius y el crucero atrapado en Cabo Verde

El 2 de mayo de 2026, el MV Hondius pidió permiso por radio para atracar en el puerto de Praia. Las autoridades de Cabo Verde miraron los papeles, tragaron saliva y dijeron que ni de coña. El Hondius no es un ferry cualquiera de ir por casa. Es un buque de expedición. De los que te cobran un pastizal por llevarte con tu cámara de tres mil pavos a fotografiar pingüinos. Había salido de Ushuaia en marzo. Bajó a la Antártida, dio la vuelta y empezó a subir por el Atlántico Sur. Hizo una paradita en Santa Elena..