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Hantavirus, el misterio del Hondius y el crucero atrapado en Cabo Verde

El 2 de mayo de 2026, el MV Hondius pidió permiso por radio para atracar en el puerto de Praia. Las autoridades de Cabo Verde miraron los papeles, tragaron saliva y dijeron que ni de coña. El Hondius no es un ferry cualquiera de ir por casa. Es un buque de expedición. De los que te cobran un pastizal por llevarte con tu cámara de tres mil pavos a fotografiar pingüinos. Había salido de Ushuaia en marzo. Bajó a la Antártida, dio la vuelta y empezó a subir por el Atlántico Sur. Hizo una paradita en Santa Elena..

| etiquetas: hantavirus , hondius , crucero , buque de expedición , cabo verde
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3 comentarios
21 4 0 K 117 actualidad
#1 KaBeKa
"Ho Wang Lee era un virológo surcoreano joven, terco como una mula y obsesionado con pillar al asesino invisible. En 1976, tras capturar y destripar 6.000 ratones en los campos que bordeaban el río Hantan, por fin dio en la diana. Los pulmones del ratón de campo reaccionaban al suero de los soldados que habían sobrevivido.

Ahí lo tenía. Lo llamó Virus Hantaan, por el río.

Dos años después logró aislarlo en cultivo celular, y en 1990 se sacó de la manga la primera vacuna del mundo contra…   » ver todo el comentario
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#2 MPPC
Muy buen artículo {0x1f44c}
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Skiner #3 Skiner *
Se pone de moda una cosa y nos martillean en todos los medios hasta el vomito.
Que pesadez para algo intrascendente.
(Que conste que la explicación de aquí es buena)  media
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menéame