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El evangelismo se convierte en la nueva epidemia de España

El evangelismo se convierte en la nueva epidemia de España  

El video analiza el preocupante auge del neopentecostalismo en España, destacando un evento masivo de 30,000 personas en Madrid. El autor advierte que este movimiento, financiado y pragmático, usa "shows" y supuestos milagros para atraer a jóvenes e inmigrantes en barrios humildes. A diferencia del catolicismo, buscan influir directamente en la política para imponer su moral, siguiendo modelos de éxito en EE. UU. y Brasil. Anujbost concluye que su rápida expansión es una amenaza real para el sistema democrático.

| etiquetas: evangelismo , anujbost , protestantismo , neopentecostalismo , españa
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
GeneWilder #1 GeneWilder
La otra punta de lanza de los USA para controlar Iberoamérica. Ahora ya los tenemos también aquí.
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Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
#1 Y se ponen a predicar en los transportes públicos, cosa que está prohibida: x.com/AdamantiumWolve/status/2051970586708955380
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GeneWilder #4 GeneWilder
#2 ¡Buff! Qué lacra.
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Spirito #6 Spirito
#2 ¿Y dónde pone que está prohibido?

Que, ojo, me parecería bien.
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EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Lo ponen en las respuestas.  media
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Pataperro #5 Pataperro *
#1 como esto siga escalando, progresía entre la espada y la pared, menudo papelón, van a tener que replantearse algunas de sus ideas, porque la libertad de expresión y de culto es intocable.
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EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Menudo cacao llevas.
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themarquesito #11 themarquesito
#1 El evangelismo en Hispanoamérica es literalmente una operación de la CIA
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Más fanáticos religsos es lo que nos hacía falta
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TheShrike #8 TheShrike
Es la "religión" de la CIA, y por extensión, de la élite liberal. Así que allá por donde se propague, ya se sabe qué es lo que se expande por debajo.
Y lo peor, es que nuestras elites están poniéndole una alfombra roja. Lo que también deja a la vista para quiénes trabajan.
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devilinside #10 devilinside
¿Veis como los Autos de Fe de la Inquisición no eran tan malos?
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menéame