El evangelismo se convierte en la nueva epidemia de España  

El video analiza el preocupante auge del neopentecostalismo en España, destacando un evento masivo de 30,000 personas en Madrid. El autor advierte que este movimiento, financiado y pragmático, usa "shows" y supuestos milagros para atraer a jóvenes e inmigrantes en barrios humildes. A diferencia del catolicismo, buscan influir directamente en la política para imponer su moral, siguiendo modelos de éxito en EE. UU. y Brasil. Anujbost concluye que su rápida expansión es una amenaza real para el sistema democrático.