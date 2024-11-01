El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre

Cuando el Gerald R. Ford fue enviado a la zona, la lectura era clara: Washington quería reforzar su presencia frente a Irán con el buque más avanzado de su flota. En marzo, el mismo portaaviones había cruzado el canal de Suez para sumarse a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. La misión sonaba muy bien, pero la realidad terminó siendo bastante más incómoda.