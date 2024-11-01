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El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre

El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre

Cuando el Gerald R. Ford fue enviado a la zona, la lectura era clara: Washington quería reforzar su presencia frente a Irán con el buque más avanzado de su flota. En marzo, el mismo portaaviones había cruzado el canal de Suez para sumarse a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. La misión sonaba muy bien, pero la realidad terminó siendo bastante más incómoda.

| etiquetas: portaaviones , gerald ford , abandona , fracaso , iran
15 4 0 K 310 DEFENSA
17 comentarios
15 4 0 K 310 DEFENSA
Comentarios destacados:      
Asimismov #4 Asimismov *
Cuando el enemigo consigue que tu mayor armamento sea inútil, ha ganado dos victorias:
- La económica por el dispendio; y
- La derrota más humillante, porla huida.
16 K 178
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Para nuestros NATOntados La Razón se ha debido de volver putinista/ayatolera. xD
4 K 61
#3 omega7767
el portavionas abandona la zona porque EEUU ya ganó la guerra hace meses
5 K 55
josde #6 josde
#3 Y ademas se le ha acabado el papel del wc.
2 K 40
pitercio #5 pitercio
El baremo para determinar en adelante el éxito de sus misiones ha cambiado. Si no acaba hundido, el aprobado ya lo tiene.
1 K 34
#11 tierramar *
Supongo que la ratonera de Irán habra´provocado deserciones y suicidios entre los marines, aunque estos datos EEUU los oculta Relacionado: Las deserciones en la Marina de los EE. UU. se han duplicado con creces en dos años (noticia del 2022)
)https://www.meneame.net/m/actualidad/deserciones-marina-ee-uu-han-duplicado-creces-dos-anos
1 K 32
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Sub de defensa? Sería #ataque o #ridículo
1 K 31
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Si quieres la cambio...
0 K 13
poyeur #14 poyeur
#9 Con remeros ;)  media
2 K 23
mosfet #17 mosfet
#14 Y con tambor dando el ritmo?
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reivaj01 #8 reivaj01
Se ha ido con el mástil entre las velas.

Sé que un portaaviones no tiene ni mástil ni velas, pero me ha hecho gracia.
1 K 21
mosfet #9 mosfet
#8 No tiene velas? y cómo se mueve sino? venga hombre!
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Mikhail #15 Mikhail
Van a buscarse un enemigo de su tamaño, por eso se van a Cuba... >:-(
1 K 16
tricionide #12 tricionide
mejor nos vamos , no sea que perdamos unos cuantso miles de millones de dolares
0 K 12
Kamillerix #16 Kamillerix
Curioso! No hay comentarios sobre los "cobardes" oficiales de las patuleas anglosajonas (el ejército francés, of course) :troll:
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devilinside #13 devilinside
Se han cubierto de gloria mierda
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mosfet #10 mosfet
En lugar de porta-aviones parece un porta-cagones.
0 K 7

menéame