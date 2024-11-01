El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre

Cuando el Gerald R. Ford fue enviado a la zona, la lectura era clara: Washington quería reforzar su presencia frente a Irán con el buque más avanzado de su flota. En marzo, el mismo portaaviones había cruzado el canal de Suez para sumarse a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. La misión sonaba muy bien, pero la realidad terminó siendo bastante más incómoda.
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- La económica por el dispendio; y
- La derrota más humillante, porla huida.
)https://www.meneame.net/m/actualidad/deserciones-marina-ee-uu-han-duplicado-creces-dos-anos
Sé que un portaaviones no tiene ni mástil ni velas, pero me ha hecho gracia.
gloriamierda