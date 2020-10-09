Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina

[C&P] [Este martes 5 de mayo de 2026 la Audiencia Nacional ha condenado al excomisario Villarejo a tres años y medio de prisión por su papel en el Caso Dina por acceder y distribuir a Okdiario y El Confidencial el contenido de la tarjeta del teléfono móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, entonces asesora de Pablo Iglesias, candidato a la presidencia del gobierno en ese momento.
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En el que según www.eldiario.es/politica/dina-bousselham-traslada-pablo-iglesias_1_604
La copia había sido entregada por la revista Interviú a Pablo Iglesias al menos seis meses antes de que éste se la entregara a Bousselham.
Cc #3
Por otro lado, la pena no puede ser la solicitada por culpa de las dilaciones judiciales. Me cago en mi vida.
La Injusticia española es
cojonudaindignante.
¿Se sancionará al juez?, no lo creo.