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Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina

[C&P] [Este martes 5 de mayo de 2026 la Audiencia Nacional ha condenado al excomisario Villarejo a tres años y medio de prisión por su papel en el Caso Dina por acceder y distribuir a Okdiario y El Confidencial el contenido de la tarjeta del teléfono móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, entonces asesora de Pablo Iglesias, candidato a la presidencia del gobierno en ese momento.

| etiquetas: viallerjo , caso dina , condenado
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 chavi
No. Era el caso en que Villarejo le robo la tarjeta a Dina se la dió a los tabloides y quisieron procesar por ello a Pablo Iglesias
8 K 106
Laro__ #10 Laro__
#2 Te responden en #3
2 K 15
#11 Tensk
#10 Ah, entonces no es este: maldita.es/malditateexplica/20201009/caso-dina-pablo-iglesias-imputaci

En el que según www.eldiario.es/politica/dina-bousselham-traslada-pablo-iglesias_1_604

La copia había sido entregada por la revista Interviú a Pablo Iglesias al menos seis meses antes de que éste se la entregara a Bousselham.


Cc #3
1 K 12
#1 NireeN
Me flipa que si te venden una bici robada, tú como comprador, aunque no sepas la procedencia, tienes implicaciones legales y en este caso los medios digitales no tengan ninguno, sabiendo el calado de la información que se le daba.
Por otro lado, la pena no puede ser la solicitada por culpa de las dilaciones judiciales. Me cago en mi vida.
2 K 37
rogerius #4 rogerius *
#1 Si es lo que yo digo, que ya está muy mayor y no sería piadoso encarcelarlo… ¿es que no tenéis corazón? :troll:
1 K 34
Mikhail #6 Mikhail
#4 Tranquilo, si es necesario, se inventará una enfermedad y no verá la cárcel ni en fotografía. >:-(
1 K 26
rogerius #7 rogerius
#6 Sí, hay que tomar el sol, a ser posible en la playita… para pillar vitamina D y enfrentar a la enfermedad… :popcorn:
1 K 26
Mikhail #8 Mikhail
#7 El sol y el mar son milagrosos en los tratamientos (sobre todo si eres un alto cargo del PP). :-S
0 K 7
rogerius #9 rogerius *
#8 Efectivamente. Y lo guapo que se pone uno con un bronceadito molón. :troll:
La Injusticia española es cojonuda indignante.
1 K 26
Mikhail #5 Mikhail
#1 "por culpa de las dilaciones judiciales."
¿Se sancionará al juez?, no lo creo. >:-(
2 K 46
#2 Tensk
¿Este era el caso aquel en el que un tal Pablo Iglesias se quedó con la tarjeta de Dina para "no causarle más presión"?
3 K -16

menéame