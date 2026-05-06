Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE

El presidente del Gobierno solicita en una carta a la presidenta Von der Leyen que active de forma inmediata el Estatuto de Bloqueo para dejar sin efecto las sanciones a la relatora de la ONU y a los jueces y fiscales del Tribunal de la Haya. la haya
| etiquetas: sánchez , bruselas , onu , sanciones , albanese , ue
www.meneame.net/story/parlamento-europeo-aprueba-resolucion-mantener-s
Otra cosa es que el motivo de la relatora del ONU son arbitrarias ya que es por presiones por investigar un genocidio, como ya le pasó al fiscal y al juez que investigaron a Boslonaro
Pero de HACER... eso ya tal. Como va esa ley española de proteccion a los denunciantes de corrupcion? Hemos avanzado algo?
"La ley mordaza? En cuanto gobierne la derogamos". Resumen de lo que es el PSOE, y de lo que quiere la gente de "izquierdas".
Es que si vas a hablar de lo que te sale de los cojones yo también puedo hacerlo, no te joe
Suma y sigue.
Es irónico, viendo que la relatora perdió banco, sus tarjetas de credito y su acceso al correo hace ya casi un año.