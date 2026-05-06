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Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE

Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE

El presidente del Gobierno solicita en una carta a la presidenta Von der Leyen que active de forma inmediata el Estatuto de Bloqueo para dejar sin efecto las sanciones a la relatora de la ONU y a los jueces y fiscales del Tribunal de la Haya. la haya

| etiquetas: sánchez , bruselas , onu , sanciones , albanese , ue
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Como debería ser normal. Al igual que eeuu ya quito las sanciones a Delcy Rodríguez y nosotros en Europa las mantenemos.
www.meneame.net/story/parlamento-europeo-aprueba-resolucion-mantener-s

Otra cosa es que el motivo de la relatora del ONU son arbitrarias ya que es por presiones por investigar un genocidio, como ya le pasó al fiscal y al juez que investigaron a Boslonaro
20 K 245
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Manda cojones que no se haya activado ese estatuto desde el primer día en que los sionazis han atacado a Albanese.
22 K 227
#6 wonsterboy
Por pedir que no sea.

Pero de HACER... eso ya tal. Como va esa ley española de proteccion a los denunciantes de corrupcion? Hemos avanzado algo? :roll: :peineta:
1 K 27
#8 wonsterboy
#5 Ha hecho lo unico que sabe hacer. Goto #6

"La ley mordaza? En cuanto gobierne la derogamos". Resumen de lo que es el PSOE, y de lo que quiere la gente de "izquierdas".
1 K 17
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao
#8 ¿Y tú? ¿Has hecho la comida de hoy? Resumen de cómo sacar temas que no tienen nada que ver con la noticia ni con mi comentario.
Es que si vas a hablar de lo que te sale de los cojones yo también puedo hacerlo, no te joe
0 K 20
#14 Murciegalo
#6 dónde vas manzanas traigo
0 K 16
carakola #7 carakola
Las sanciones a periodistas como Huseyn Dogrou también hay que rechazarlas.
0 K 20
el_Tupac #13 el_Tupac
Minipunto para el perro.

Suma y sigue.
0 K 10
placeres #3 placeres *
wow que diligencia, ¿Y envió la carta por paloma mensajera o por burro para no parecer ansioso?

Es irónico, viendo que la relatora perdió banco, sus tarjetas de credito y su acceso al correo hace ya casi un año.
12 K -41
#4 plays
#3 Tú crees que depende del Perro que apliquen lo que pide por carta?
1 K 26
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#3 Ya ha hecho más que el 100% del resto de gobernantes europeos y más que tú desde tu sillón dándole a la tecla. De verdad que algunos dais vergüenza con tanta puerilidad
10 K 94
#9 Sacapuntas
#3 ¿Tu ya lo sabías y te callaste para ver si el perrosantxe se daba cuenta o te has enterado ahora como yo? xD
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shinjikari #11 shinjikari
#3 TODO MAL
1 K 26
sieteymedio #15 sieteymedio *
#3 Aquí el amigo  media
1 K 24

menéame