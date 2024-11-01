El Parlamento Europeo aprueba una resolución para mantener las sanciones a Delcy Rodríguez

El eurodiputado español Jorge Martín Frías exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos, "sanciones más duras, bloqueo total de cuentas de la familia del régimen y fin de su financiación por parte de la Comisión de populares y socialistas". También votó a favor de mantener las sanciones al régimen venezolano. Esta decisión se produce apenas dos días después de que el Gobierno español anunciara su intención de invitar a la dirigente venezolana a la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid para los días 4 y 5 de noviembre.