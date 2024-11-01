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El Parlamento Europeo aprueba una resolución para mantener las sanciones a Delcy Rodríguez

El Parlamento Europeo aprueba una resolución para mantener las sanciones a Delcy Rodríguez

El eurodiputado español Jorge Martín Frías exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos, "sanciones más duras, bloqueo total de cuentas de la familia del régimen y fin de su financiación por parte de la Comisión de populares y socialistas". También votó a favor de mantener las sanciones al régimen venezolano. Esta decisión se produce apenas dos días después de que el Gobierno español anunciara su intención de invitar a la dirigente venezolana a la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid para los días 4 y 5 de noviembre.

| etiquetas: parlamento europeo , congreso europeo , delcy rodríguez , venezuela
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4 comentarios
3 1 0 K 65 actualidad
Urasandi #1 Urasandi
Uno de VOX exigiendo...
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#2 AlexGuevara
A Naranjito se le olvidó llamarlos para decirles que ya no hace falta....
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#3 chavi
Que sanciones le han puesto a Delcy ?

No puede comprar champú?
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#4 Troylanas
La contundencia de Europa... Igualito que con Israel. Menuda panda de lameescrotos.
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menéame