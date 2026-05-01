Netanyahu se irá, pero el Estado de Israel morirá con él. [eng]

Netanyahu no solo ha destruido el Estado, sino todo. La sociedad está dividida, el país se desmorona, el ejército es débil, el poder judicial es temeroso, los medios de comunicación son superficiales y el Knesset está desequilibrado. No hay solución para la cuestión palestina. Los partidos sionistas están en el poder. Netanyahu ha provocado que el mundo odie a Israel como nunca antes. Ya no hay simpatía hacia nosotros. Nuestro pueblo se ha convertido en objeto de odio mundial. La salida de Netanyahu del poder significa la caída de Israel.