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Netanyahu se irá, pero el Estado de Israel morirá con él. [eng]

Netanyahu se irá, pero el Estado de Israel morirá con él. [eng]

Netanyahu no solo ha destruido el Estado, sino todo. La sociedad está dividida, el país se desmorona, el ejército es débil, el poder judicial es temeroso, los medios de comunicación son superficiales y el Knesset está desequilibrado. No hay solución para la cuestión palestina. Los partidos sionistas están en el poder. Netanyahu ha provocado que el mundo odie a Israel como nunca antes. Ya no hay simpatía hacia nosotros. Nuestro pueblo se ha convertido en objeto de odio mundial. La salida de Netanyahu del poder significa la caída de Israel.

| etiquetas: geoestrategia , información , guerra , irán , petróleo , ormuz
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49 comentarios
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Comentarios destacados:            
alehopio #1 alehopio
“Un artículo que sacudió al establishment israelí ayer

El artículo, del periódico hebreo Haaretz, predice el fin de Israel. Su título es:

"Netanyahu se irá, pero el Estado morirá con él"

Resumen del artículo:

- Netanyahu no solo ha destruido el Estado, sino todo.

- La sociedad está dividida, el país se desmorona, el ejército es débil, el poder judicial es temeroso, los medios de comunicación son superficiales y el Knesset está desequilibrado.

- No hay solución para la cuestión…   » ver todo el comentario
26 K 240
paumal #13 paumal
#1 a ver si en vez de irse te tiran a gorrazos.
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alehopio #28 alehopio
#13 A mi, ¿por qué?

¿Por ser descendiente de judíos conversos?

Dentro de las corrientes más extremistas o ultraortodoxas del pensamiento mesiánico, existe una jerarquía clara respecto a la "gravedad" de la condición de una persona, y generalmente se considera peor al judío que abandona su fe (especialmente si se convierte a otra religión) que a un no judío (goy). Suelen clasificar estas figuras bajo esa óptica:

1. El judío converso (Meshumad)Es considerado el nivel más bajo. Según…   » ver todo el comentario
2 K 35
ur_quan_master #31 ur_quan_master
#28 cualquier español tiene muchísimas papeletas de ser judío converso.
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paumal #32 paumal
#28 el corrector ha puesto un "te", quetia decir "le". Es decir, que ojalá el pueblo de Israel le considere un genocida y le tire a gorrazos. O en presidio de por vida.
1 K 20
DocendoDiscimus #30 DocendoDiscimus
#7 Eres un grande, gracias por hacer estos resúmenes tan claros. Tanto éste como el de #1
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Asmode0 #38 Asmode0
#30 como si los hiciese el y no una IA.
1 K 17
DocendoDiscimus #44 DocendoDiscimus
#38 no sé, a mí me pareció que no eran hechos por una IA. Yo los resúmenes esquemáticos los hago parecidos (incluso la expresión 'el autor dice/afirma/etc.). Igual me equivoco.
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Asmode0 #46 Asmode0
#44 te equivocas. Este usuario usa IA tanto para escribir los comentarios como para buscar las noticias, que se lo hace una IA. Tú mira las fuentes que enlaza, te crees que este usuario consulta medios en hindi, arabe, hebreo, etc para ver que noticias nuevas hay y subirlas aquí? Además de que ya le han pillado varias veces por manipular y soltar bulos.
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#34 noopino
#1 este es un victimismo. Sólo tienen que hacer lo que han hecho todas las sociedades que han entrado en esos errores.
Reconocimiento de las víctimas, democracia plena y respetar las leyes internacionales.
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#41 imaginateca
#34 Eso, eso, que siga el ejemplo de Irán, Rusia y China, coño, que ya está bien.
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Joder__soy_yo #35 Joder__soy_yo
#1 porqué tienen la manía de hablar de "nuestro pueblo", como relacionando Israel con los judíos?

El mundo odia Israel, que es un estado, y que no tiene nada que ver con los judíos, que son un grupo religioso que están por todas partes, y que como gente religiosa, no les gusta esto de los asesinatos masivos, son gente de paz (al menos, la mayoría) (como los católicos, musulmanes o budistas).

Qué manía de parapetarse detrás de una religión....
1 K 14
#37 soberao *
#1 Reducirlo todo a Netanyahoo es muy simple, cuando se han visto colonos haciendo campings cerca de la frontera Gaza para disfrutar con las vistas del bombardeo a civiles. Se ha visto a gente bloqueando camiones de ayuda humanitaria. Han reducido pueblos y ciudades enteras a escombros con la única intención de que si vuelven esas familias solo encientren escombros. Han bombardeado hospitales para que la gente muera entre terribles dolores. Han bombardeado varias veces el mismo objetivo con la…   » ver todo el comentario
1 K 23
earthboy #49 earthboy
#1 Si el sionismo inunda a más del 90% de los israelíes. ¿Que otro nexo de unión manejará esos porcentajes xD ?
Netanyahu ha resultado ser el monstruo al que culpar tanto por la "izquierda" como por la derecha que busca una imposible salida digna, por así decirlo, para lo que vemos y oímos a diario.
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alehopio #7 alehopio
Es una opinión que se va extendiendo entre los críticos.

Israel está muriendo (y podría llevarse al imperio con él)
trendcompass.substack.com/p/israel-is-dying-it-could-take-the

El "Imperio" en riesgo: El autor argumenta que Israel ya no es un "activo estratégico" para Estados Unidos, sino un "pasivo" que está acelerando el declive del poder global estadounidense. Sostiene que el apoyo incondicional está aislando a EE. UU. del resto del mundo (el…   » ver todo el comentario
16 K 159
ur_quan_master #8 ur_quan_master
No hay una sola persona en el mundo que defienda hoy por hoy a Israel y no sea malvada.
14 K 150
Tumbadito #14 Tumbadito
Lamentablemente hizo falta un Netanyahu para que la masacre que estaba practicando Israel contra el pueblo palestino desde hace décadas sea visible e inaceptable.

Masacre ignorada sistemáticamente por todas las naciones del mundo, masacre denunciada por activa y por pasiva y que nadie se atrevió a criticar.

A Israel lo pudo la soberbia, lo que venían haciendo en silencio y bajo la sombra de la comunidad internacional, y que tan buen resultado le daba si miramos la colonización realizada en…   » ver todo el comentario
9 K 106
#23 fliper
#14 "Masacre ignorada sistemáticamente por todas las naciones del mundo, masacre denunciada por activa y por pasiva y que nadie se atrevió a criticar. "
Te sobran los dedos de una mano, o por muy poco, para contar los estados o gobiernos a nivel mundial que han condenado a Israel o que han pedido algún tipo de responsabilidad contra ellos. Estamos lejos de ese punto, en el que los excesos de Israel les salgan caros.
1 K 23
Tumbadito #25 Tumbadito
#23 Respuesta a tu agregado: Ninguna nación occidental condenó nunca lo que hacía Israel, varias veces le dijeron "no lo vuelvas a hacer" pero no lo ordenaron ni lo impidieron.

No estamos lejos que Israel le salga caro, ya le está saliendo caro
0 K 10
#43 soberao
#14 La bandera de Israel es el símbolo moderno de la barbarie fascista, tendrá el mismo lugar en la historia que la esvástica nazi.
2 K 33
Bhuvaya #11 Bhuvaya *
La horca es el destino más apropiado para éste genocida y sus colaboradores.
7 K 77
isaac.hacksimov #27 isaac.hacksimov
Solo por recordar que no existe ese país, creo que se refieren a Palestina.
3 K 42
#15 Filoloca
Sí Netanyahu sale, Israel caerá. Si se queda se autodestruirá
3 K 41
eltoloco #36 eltoloco
#15 pregunta seria, ¿En base a qué "caerá"? ¿Que significa que caerá?
0 K 10
#45 soberao *
#15 Si Netanyahoo sale pondrán a otro igual que él. A Israel es que no le faltan asesinos ni zumbados en su sociedad, ni gente que apoya a este tipo detritus.
0 K 16
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
tus deseos son ordenes adonai mio :troll: :troll: :troll:
2 K 38
Kantinero #6 Kantinero
Que se vaya sufriendo, aunque sea la milésima parte de lo que ha hecho sufrir
2 K 38
#5 Leclercia_adecarboxylata
¿Esto es un análisis o un deseo?
1 K 36
#16 NO86
#5 O una forma de manipulación del electorado israelí al servicio de que no enjuicien a Nazinyahu porque sería peor que si lo dejan de dictador.

Una gilipollez en cualquier caso.
3 K 40
#19 Leclercia_adecarboxylata
#16 Es que hay muchos titulares y noticias bonitas de este estilo, fantabulosas, que luego nunca se cumplen y me temo que son más deseos del autor que un análisis real.
0 K 20
asbostrusbo #21 asbostrusbo
#19 no hay ningún deseo. El autor dice lo que va a ocurrir..Israel va a desaparecer y en efecto lo hará
2 K 28
Cidwel #20 Cidwel
#5 un deseo. Ya ni entro en estos "analisis". La sociedad judía siempre ha sido igual
2 K 46
Dene #3 Dene
Ojalá
3 K 33
azathothruna #4 azathothruna
Azatoth te oiga
2 K 29
Narmer #24 Narmer
Pues tiene razón en que no hay simpatía hacia ese estado terrorista. Hasta, al menos para mí, la palabra “antisemita” está completamente devaluada y casi me arranca una sonrisa cuando la leo o escucho.

Sí, Netanyahu ha quemado muchos puentes y ha generado mucho rencor hacia su país.
3 K 25
#47 soberao *
#24 Netanyahoo entró el mismo año que la primera presidencia de Aznar, en 1996 y ahí sigue. Ya en esa época venía de su carrera como militar y lo que eso significa en terminos de genocida. Este tío no llegó ayer, ni por casualidad.
Foto de esa epoca: www.jpost.com/middle-east/bds-movement-seeks-to-empty-israel-of-jews-f
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sieteymedio #33 sieteymedio
Habla como si los israelíes fueran unas bellísimas personas empujados al genocidio por una sola persona.
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delcarglo #12 delcarglo
Puente dinamitado de plata?
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#18 ManTK
No se Rick, mala hierba nunca muere.
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#22 CosaCosa
Pues a ver si hay suerte
1 K 14
DDJ #48 DDJ
"La salida de Netanyahu del poder significa la caída de Israel"

Claro que sí guapi, ojalá, pero así de sencillo no es el mundo. Lo mismo sería si alguien hubiese dicho que cuando cayese Pablo Escobar se acabaría el tráfico de coca en Colombia :-P
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Inutil #9 Inutil
No lo puedo leer. Ni modo lectura
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EsUnaPreguntaRetórica #17 EsUnaPreguntaRetórica
#9 Porque eres un inútil.
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Inutil #26 Inutil
#17 Tolón, tolón, tolón... Han cantado bingo!!. Hacía mucho que nadie lo decía. :hug:
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Calomar #40 Calomar
Si Alemania no desapareció tras la segunda guerra mundial no tiene por qué desaparecer Israel, pero van a tener que estar mínimo 80 años con la cabecita bien baja para que la gente deje de recordar lo que está haciendo
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mariKarmo #10 mariKarmo
Que se jodan. Esto pasa cuando votas a genocidas.
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#39 Tecar *
El día que EE.UU (y la propia UE) deje de regar Israel con dinero, se va a diluir como un azucarillo.
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#42 Geoglifo
Israel es un portaviones americano fondeado en Oriente Medio para controlar sus recursos
Son malos tiempos para los portaviones
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NoPracticante #29 NoPracticante
El día que Issrael vaya a caer, y ese día llegará, nadie decente en el mundo moverá un dedo.
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menéame