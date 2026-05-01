Netanyahu se irá, pero el Estado de Israel morirá con él. [eng]

Netanyahu no solo ha destruido el Estado, sino todo. La sociedad está dividida, el país se desmorona, el ejército es débil, el poder judicial es temeroso, los medios de comunicación son superficiales y el Knesset está desequilibrado. No hay solución para la cuestión palestina. Los partidos sionistas están en el poder. Netanyahu ha provocado que el mundo odie a Israel como nunca antes. Ya no hay simpatía hacia nosotros. Nuestro pueblo se ha convertido en objeto de odio mundial. La salida de Netanyahu del poder significa la caída de Israel.
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El artículo, del periódico hebreo Haaretz, predice el fin de Israel. Su título es:
"Netanyahu se irá, pero el Estado morirá con él"
Resumen del artículo:
- Netanyahu no solo ha destruido el Estado, sino todo.
- La sociedad está dividida, el país se desmorona, el ejército es débil, el poder judicial es temeroso, los medios de comunicación son superficiales y el Knesset está desequilibrado.
- No hay solución para la cuestión… » ver todo el comentario
¿Por ser descendiente de judíos conversos?
Dentro de las corrientes más extremistas o ultraortodoxas del pensamiento mesiánico, existe una jerarquía clara respecto a la "gravedad" de la condición de una persona, y generalmente se considera peor al judío que abandona su fe (especialmente si se convierte a otra religión) que a un no judío (goy). Suelen clasificar estas figuras bajo esa óptica:
1. El judío converso (Meshumad)Es considerado el nivel más bajo. Según… » ver todo el comentario
Reconocimiento de las víctimas, democracia plena y respetar las leyes internacionales.
El mundo odia Israel, que es un estado, y que no tiene nada que ver con los judíos, que son un grupo religioso que están por todas partes, y que como gente religiosa, no les gusta esto de los asesinatos masivos, son gente de paz (al menos, la mayoría) (como los católicos, musulmanes o budistas).
Qué manía de parapetarse detrás de una religión....
Netanyahu ha resultado ser el monstruo al que culpar tanto por la "izquierda" como por la derecha que busca una imposible salida digna, por así decirlo, para lo que vemos y oímos a diario.
Israel está muriendo (y podría llevarse al imperio con él)
trendcompass.substack.com/p/israel-is-dying-it-could-take-the
El "Imperio" en riesgo: El autor argumenta que Israel ya no es un "activo estratégico" para Estados Unidos, sino un "pasivo" que está acelerando el declive del poder global estadounidense. Sostiene que el apoyo incondicional está aislando a EE. UU. del resto del mundo (el… » ver todo el comentario
Masacre ignorada sistemáticamente por todas las naciones del mundo, masacre denunciada por activa y por pasiva y que nadie se atrevió a criticar.
A Israel lo pudo la soberbia, lo que venían haciendo en silencio y bajo la sombra de la comunidad internacional, y que tan buen resultado le daba si miramos la colonización realizada en… » ver todo el comentario
Te sobran los dedos de una mano, o por muy poco, para contar los estados o gobiernos a nivel mundial que han condenado a Israel o que han pedido algún tipo de responsabilidad contra ellos. Estamos lejos de ese punto, en el que los excesos de Israel les salgan caros.
No estamos lejos que Israel le salga caro, ya le está saliendo caro
Una gilipollez en cualquier caso.
Sí, Netanyahu ha quemado muchos puentes y ha generado mucho rencor hacia su país.
Foto de esa epoca: www.jpost.com/middle-east/bds-movement-seeks-to-empty-israel-of-jews-f
Claro que sí guapi, ojalá, pero así de sencillo no es el mundo. Lo mismo sería si alguien hubiese dicho que cuando cayese Pablo Escobar se acabaría el tráfico de coca en Colombia
Son malos tiempos para los portaviones