Sumar denuncia a Ndongo ante el Congreso por insultar y "hostigar" físicamente a la diputada Aina Vidal

El grupo parlamentario recuerda a la Mesa de la Cámara Baja que el reglamento establece las faltas de respeto como infracción muy grave, castigada con la retirada de la acreditación.
| etiquetas: sumar , ndongo , mondongo , hostigar , congreso , aina vidal
twitter.com/bertrandmyd/status/2051926210209329656
Ole por mi!!
"El activista, acreditado como redactor del medio Periodista Digital, insultó a la portavoz adjunta de Sumar después de que esta pidiera acelerar los tiempos para retirar la acreditación a “pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal”"
www.eldiario.es/politica/agitador-ultra-bertrand-ndongo-llama-idiota-d