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Sumar denuncia a Ndongo ante el Congreso por insultar y "hostigar" físicamente a la diputada Aina Vidal

Sumar denuncia a Ndongo ante el Congreso por insultar y "hostigar" físicamente a la diputada Aina Vidal

El grupo parlamentario recuerda a la Mesa de la Cámara Baja que el reglamento establece las faltas de respeto como infracción muy grave, castigada con la retirada de la acreditación.

| etiquetas: sumar , ndongo , mondongo , hostigar , congreso , aina vidal
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6 comentarios
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Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
Por si alguien quiere ver como se pone delante de la puerta, no la deja entrar al coche y se acerca demasiado. Con mucha calma ha aguantado la diputada para lo que se merecía ese ser
twitter.com/bertrandmyd/status/2051926210209329656
1 K 35
#1 Leon_Bocanegra *
Claro , como hace preguntas incómodas hay que denunciarle.
1 K 27
#2 Leon_Bocanegra
#1 pues si, acabo de comprobar que puedo escribir eso sin cagarme encima.
Ole por mi!!
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#3 Meinhard
#2 Por un momento pensaba que lo decías en serio.
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#5 Leon_Bocanegra
#3 hay muchos que lo dicen en serio. Pero creo que esos no pueden hacerlo sin cagarse encima.
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strike5000 #6 strike5000 *
Puño de hierro, mandíbula de cristal.

"El activista, acreditado como redactor del medio Periodista Digital, insultó a la portavoz adjunta de Sumar después de que esta pidiera acelerar los tiempos para retirar la acreditación a “pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal”"

www.eldiario.es/politica/agitador-ultra-bertrand-ndongo-llama-idiota-d
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menéame