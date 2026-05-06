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Nizar Hani, ministro de Agricultura de Líbano: "Los israelíes nos han robado miles de olivos, quieren acabar con un referente de nuestra cultura"

El político libanés confirma que cerca de 1,2 millones de personas en el país se enfrentan una crisis de "hambruna aguda" a causa del conflicto

| etiquetas: israel , robo , olivos , líbano
29 7 0 K 244 Israel
9 comentarios
29 7 0 K 244 Israel
Free_palestine #1 Free_palestine
Si es que se hacen querer :palm:
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
La gran putada es que no pueden usar el ejército libanés para defenderse contra las hordas sionistas, ya que los gringos se lo tienen prohibido.
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#8 pirat *
#3 Es lo que tiene venderse a los gringos.
A Irán le exigen que no se defienda de la agresión...
Y a nosotros nos harán lo mismo cuando el sátrapa marroquí
decida acosar Ceuta, Melilla y las Canarias.

www.meneame.net/story/cuando-propia-tierra-rechaza-mayoria-judios-isra
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Hay una serie en Netflix que lo explica muy bien llamada Mo
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cocolisto #6 cocolisto
Sionistas salvajes asesinos.
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Mltfrtk #4 Mltfrtk
Israel, el pueblo amigo :hug:
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GeneWilder #5 GeneWilder
Por donde van, triunfan.
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#7 duckcurve
"Los Ents irán a la guerra, aunque ello signifique nuestro final. La última marcha de los Ents."

www.meneame.net/story/cuando-propia-tierra-rechaza-mayoria-judios-isra
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#9 pirat
Ahora el inmundo quiere ir de guay...
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menéame