Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil

La radiación los hacía demasiado peligrosos para volver a utilizarlos fuera de la zona, por lo que las autoridades soviéticas establecieron cementerios de vehículos, incluyendo los enormes helicópteros de carga pesada que habían sobrevolado el reactor número cuatro en llamas. Se prepararon dos grandes emplazamientos en Rassokha y Buryakovka dentro de la zona de exclusión, donde los vehículos fueron llevados por aire o por carretera —y abandonados para oxidarse al aire libre durante al menos 100 años, hasta que los niveles de radiación.