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Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil

Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil

La radiación los hacía demasiado peligrosos para volver a utilizarlos fuera de la zona, por lo que las autoridades soviéticas establecieron cementerios de vehículos, incluyendo los enormes helicópteros de carga pesada que habían sobrevolado el reactor número cuatro en llamas. Se prepararon dos grandes emplazamientos en Rassokha y Buryakovka dentro de la zona de exclusión, donde los vehículos fueron llevados por aire o por carretera —y abandonados para oxidarse al aire libre durante al menos 100 años, hasta que los niveles de radiación.

| etiquetas: vehículos , zona muerta , chernóbil
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10 comentarios
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#1 tierramar *
Se han minimizado las consecuencias de Chernobyl que continuan, vean, las imagenes no engañan: www.meneame.net/m/actualidad/ninos-chernobyl-eng-imagenes-sensibleNiñ
Niños enfermos, con malformaciones , discapacitados que sobrevivieron a Chernobil, encima ahora les ha tocado la guerra. Y según un meneo a algunos los han enviado al frente!! La crueldad humana no tiene limites
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#4 soberao
#1 Y que esto pasó hace 40 años, que en esa época en España los líderes de los principales partidos eran: Felipe González, Manuel Fraga y Adolfo Suárez. Que ya ha llovido en.wikipedia.org/wiki/1986_Spanish_general_election
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#1

Vete a buscar la víctimas de la talidomina en España y luego hablas.
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#3 tierramar *
En Ucrania y Japon hay alimentos contamiandos que se exportan. China protegio a su población prohibiendo la importanción de productos alimenticios de Japón, www.nippon.com/es/news/yjj2025111900682/
En cambio, en Europa, los politicos traidores al pueblo, firmaron un Tratado comercial con Japón que se salta las normas de seguridad alimentaria!!
3 K 26
cosmonauta #7 cosmonauta
#3 Mira! No! Deja de esparcir bulos magufos, por aquello de no hacer más el ridículo
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#2 tierramar
Directos al desguace: el caso de los coches radiactivos en Japon, Entre otras consecuencias mucho más graves, el desastre de Fukushima de 2011 dejó tras de sí cientos de vehículos abandonados. motor.elpais.com/actualidad/los-restos-de-fukushima-el-caso-de-los-coc
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
#2

Desde luego, tu vas al programa de Iker Jimenez y te echa por tremendista.
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#6 tierramar
La guerra ha dañado la carcasa de chernobil, por lo que está volviendo a emitir radioactividad y contaminando. Zaporynia también está en situación critica. La guerra hay que pararla. En cambio, la OTAN dirigido por EEUU que se cree muy lejos intenta ampliar la guerra en suelo europeo que está minada con 180 reactores nucleares, más almacenes nucleares en superficie, sería el final de Europa
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Spirito #8 Spirito
Sin embargo, fijaros, la vida allí mismo sigue.
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menéame