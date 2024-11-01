Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil

La radiación los hacía demasiado peligrosos para volver a utilizarlos fuera de la zona, por lo que las autoridades soviéticas establecieron cementerios de vehículos, incluyendo los enormes helicópteros de carga pesada que habían sobrevolado el reactor número cuatro en llamas. Se prepararon dos grandes emplazamientos en Rassokha y Buryakovka dentro de la zona de exclusión, donde los vehículos fueron llevados por aire o por carretera —y abandonados para oxidarse al aire libre durante al menos 100 años, hasta que los niveles de radiación.
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Niños enfermos, con malformaciones , discapacitados que sobrevivieron a Chernobil, encima ahora les ha tocado la guerra. Y según un meneo a algunos los han enviado al frente!! La crueldad humana no tiene limites
Vete a buscar la víctimas de la talidomina en España y luego hablas.
En cambio, en Europa, los politicos traidores al pueblo, firmaron un Tratado comercial con Japón que se salta las normas de seguridad alimentaria!!
Desde luego, tu vas al programa de Iker Jimenez y te echa por tremendista.