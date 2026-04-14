Chernóbil afronta un posible colapso catastrófico tras frenarse las reparaciones

El no reparar la estructura de protección que rodea el emplazamiento nuclear podría liberar «polvo altamente radiactivo» que «no conoce fronteras», alertan los expertos. Un posible derrumbe del refugio interno de radiación de la antigua central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, podría provocar una liberación de radiactividad al medio ambiente, advirtió Greenpeace el martes 14 de abril.