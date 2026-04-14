Chernóbil afronta un posible colapso catastrófico tras frenarse las reparaciones

El no reparar la estructura de protección que rodea el emplazamiento nuclear podría liberar «polvo altamente radiactivo» que «no conoce fronteras», alertan los expertos. Un posible derrumbe del refugio interno de radiación de la antigua central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, podría provocar una liberación de radiactividad al medio ambiente, advirtió Greenpeace el martes 14 de abril.
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No hay ningun indicio ni indicador de que eso vaya a suceder.
Los informes indican, por contrario, que no ha habido daños estructurales (La cupula ha sufrido algunos daños, pero no es estructural).
Sensacionalista a mas no poder
PD: Con esto o quiero decir que no haya que reparar los daños.
El director general del OIEA, Rafael Grossi, señaló que una inspección "confirmó que la [estructura de protección] había perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de confinamiento, pero también constató que no se habían producido daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de supervisión".
Grossi añadió que, aunque se han llevado a cabo algunas reparaciones, "sigue siendo esencial una restauración completa para evitar una degradación adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo".