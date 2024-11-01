Palantir: la empresa más peligrosa del mundo

Concebida por Peter Thiel y Alex Karp como una herramienta al servicio de Estados Unidos en su proyecto de dominación, Palantir fusiona las herramientas de control, los beneficios de la guerra, la apuesta tecnológica del capital para escapar de su crisis y la ideología totalitaria en una serie de productos que se han expandido por todo el planeta.
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Antes de armarte tienes que separarte de ellos para no darles datos, sino será mucho peor, tendrás la falsa sensación de seguridad con tus nuevas armas, que su IA contrarrestará y tu no podrás hacer nada.