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Palantir: la empresa más peligrosa del mundo

Palantir: la empresa más peligrosa del mundo

Concebida por Peter Thiel y Alex Karp como una herramienta al servicio de Estados Unidos en su proyecto de dominación, Palantir fusiona las herramientas de control, los beneficios de la guerra, la apuesta tecnológica del capital para escapar de su crisis y la ideología totalitaria en una serie de productos que se han expandido por todo el planeta.

| etiquetas: palantir , herramienta , al servicio de estados unidos
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4 comentarios
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Herumel #4 Herumel
Una pregunta, de qué nos servirá armarnos, si todo ese armamento mientras que estemos en la OTAN lo conocerá al dedillo nuestro enemigo y a través de esos datos y su IA, no podremos hacerle frente ni oposición cuando tomen Groenlandia.
Antes de armarte tienes que separarte de ellos para no darles datos, sino será mucho peor, tendrás la falsa sensación de seguridad con tus nuevas armas, que su IA contrarrestará y tu no podrás hacer nada.
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manzitor #3 manzitor
Va a ser que Matrix iba en serio y sería el arma secreta del capitalismo.
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vjmed #2 vjmed
Acusaban a China de vigilar a sus ciudadanos y en ser tecnológicamente capaces las democracias "más mejores y éticas del mundo" se han apuntado al bombardeo con un entusiasmo pasmoso.
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nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl *
¿Alguien conoce algún correo de meneame en donde te escuchen que no sea [email protected]? Muchas gracias.
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menéame